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Китай готовится к войне

30 октября 2018, 10:39  •  76 • Аналитика

Сначала подумал, что фейк какой-то, но нет – председатель КНР Си Цзиньпин на публичном выступлении призвал военных усилить подготовку к войне. И список потенциальных противников на указанном направлении не слишком велик. Он, прямо скажем, очень узок.

Если сжато, то:

1. Военные, которые отвечают за Южно-Китайское море и Тайвань должны повышать свои боевые возможности и совершенствовать навыки действия в различных чрезвычайных ситуациях. Командование данного ТВД несет повышенную ответственность в последние годы и так будет и далее.

2. Среди заявлений Си Цзиньпина было и это: «Необходимо сконцентрироваться на подготовке к войне. Мы должны учитывать все возможные ситуации и соответственно составлять планы действий в чрезвычайных ситуациях. Мы должны повысить боеготовность, проводить совместные и конфронтационные учения, чтобы повысить возможности военнослужащих и подготовиться к войне».

3. Визит Си и его выступление дополнили заявления министра обороны Китая, который заявил, что Китай никогда не откажется от Тайваня и что вызовы суверенитету Китая над Тайванем являются чрезвычайно опасными и приведут к военным действиям.

4. Все это происходит на фоне как периодических столкновений китайских и американских кораблей в Южно-Китайском море, так и продолжающейся общей деградации американо-китайских отношений, которые по примеру американо-российских отношений, счастливо катятся к еще одной Холодной войне. А раз так, порох надо держать сухим, особенно если в Пекине, в перерывах между модернизацией армии и наращиванием возможностей ВМС, уже подумывают о практических способах возвращения Тайваня в родную гавань. (Огигинал статьи на английском.)

В принципе, логика конфликта США будет требовать и от Китая периодически бряцать оружием, хоть ранее он этого демонстративно избегал. Ныне времена изменились, Китай открыто показывает, что он готов военными средствами защищать как свою стратегические границы и сферы влияния, так и поддерживать растущей военной мощью свою экономическую и политическую экспансию в Евразии, Африке и Южной Америке. Все это сопровождается активными работами по модернизации армии и флота, усилением контролирующих структур и повышением роли спецслужб, а также продолжающейся централизацией партийного аппарата и сосредоточением всей полноты власти в руках председателя Си, который и должен будет провести Китай через бурные воды меняющегося мироустройства.

Ну а подобные завуалированные послания как для ближайших соседей, так и для США, это лишний повод напомнить им, что Китай слишком велик (во многих отношениях), чтобы его можно было теперь загнать в рамки разрушающегося поздневашингтонского миропорядка. Как неглупые люди китайцы понимают, что еще ни один слом системы миропорядка не обходился без мировой или серии крупных локальных войн. Поэтому готовность к таким сценариям и включают в пропагандистскую работу китайских государственно-партийных структур, которые за последние два года очень сильно поменяли риторику в вопросах внешней политики.

PS. На заглавной картинке, китайское творчество на тему встречи американской АУГ и китайской морской авиации во время анонсированных на ноябрь военных учений США в районе Тайваня.

Несколько ранее китайская пресса выпускала подобные картинки с взрывающимся британским авианосцем «Queen Elizabeth», по поводу чего в британской прессе была знатная истерика.

Colonel Cassad

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