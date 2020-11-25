Китай готовится к миру без Дональда Трампа

Менее чем за месяц в Народном банке Китая произошли две необычные вещи. Во-первых, кредитным учреждениям разрешили не резервировать наличные, если клиенты хотели «шортить» юань. Это удешевляет ставки и оставляет место для ослабления юаня. Во-вторых, НБК удалил так называемый контрциклический фактор, один из трех элементов, используемых для определения ежедневного фиксирования курса, влияющего на торговлю. Эти важные инструменты были созданы в 2015 и 2017 годах, чтобы сдержать падение юаня.

Прошлый квартал был лучшим для юаня более чем за 10 лет. Теперь Пекину необходимо предотвратить слишком сильное укрепление валюты, особенно с учетом фактической победы Джо Байдена в Белом доме. Какую бы позицию не занимал кандидат от Демократической партии по отношению к Китаю, его политика наверняка будет более предсказуемой, чем политика Дональда Трампа. Это было бы хорошо для юаня. Валютные трейдеры опередили политиков, вкладывая деньги в юань, поскольку шансы на укрепление китайской валюты росли.

За последние два года валюта Китая шаталась из-за нестабильной геополитики, в то время как традиционные показатели оценки, такие как профицит текущего счета и разница процентных ставок, отошли на второй план. Теперь, когда Трамп, похоже, уходит, а экономика Китая снова растет, перспективы юаня радужные.

Обуздание чрезмерной волатильности валюты будет иметь решающее значение, если Пекин хочет сохранить стабильный приток иностранного капитала. Привлеченные доходностью, инвесторы за рубежом скупали государственные облигации Китая рекордными темпами, обещая обогнать городские коммерческие банки, став вторым по величине закупщиком в этом году. Если юань останется игрушкой для спекулятивных трейдеров и чрезмерно укрепится, долгосрочным инвесторам придется беспокоиться о валютном хеджировании, и они вполне могут перестать заходить, особенно когда рынок, кажется, считает, что победа демократов приведет к более высокой доходности казначейских облигаций. Разница в процентных ставках в 2,4% между Китаем и США может сократиться.

Пекин нуждается в притоке иностранного портфеля прямо сейчас. По данным HSBC Holdings Plc, в этом году правительство планирует выпустить облигаций на сумму 3,8 трлн юаней (568 млрд долларов), что почти на 130% больше, чем в 2019 году. Между тем коммерческие банки купили только 56% чистых суверенных облигаций по сравнению с 65% в 2019 году. Начиная с июня центральный банк ужесточил межбанковскую ликвидность, чтобы отговорить управляющих активами от использования дешевых кредитов и инвестирования в рискованные финансовые продукты. Теперь банкам не хватает денег.

Вот почему иностранцы стали ключом к закрытию финансовой дыры в этом году. «Медленный бык» - один из любимых лозунгов Пекина - предлагает трейдерам по международным облигациям стабильную прибыль - глазурь на пироге доходности.

Есть одна серьезная проблема: не отказался ли НБК от ключевых инструментов слишком рано. Но даже без антициклического фактора фиксация юаня по-прежнему будет основываться на двух элементах: закрытии предыдущего дня, а также движении доллара за ночь против трех валютных корзин юаня. У каждого есть свой выбор валюты, а также веса.

Это черный ящик, изобилующий потенциалом управления валютой. В прошлом, по наблюдениям Goldman Sachs Group Inc., наземные трейдеры становились менее медвежьими, когда НБК посылал сигналы об укреплении через контрциклический фактор.

Глядя на развивающиеся рынки, невозможно не подчеркнуть, насколько важна стабильная валюта для иностранных инвесторов. Конечно, Китай доволен тем, что победа Байдена компенсирует часть ущерба, нанесенного Трампом его валюте, но он также не хочет, чтобы юань пошел на ускорение. Китай просто готовится к жизни без Трампа.