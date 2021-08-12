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Китай готов признать талибов законной властью в Афганистане - разведка США

12 августа 2021, 22:40  •  77 • Политика
Китай якобы готов признать движение "Талибан"* в качестве законной власти в Афганистане в случае взятия столицы страны, утверждают в разведслужбах США.
Власти Китая могут признать талибов** качестве законных правителей Афганистана, если они смогут взять под свой контроль столицу страны Кабул. Об этом пишет американское издание U.S. News со ссылкой на источники в разведслужбах США.
Только за последние сутки талибы захватили ещё несколько провинций Афганистана и взяли под свой контроль Кандагар и Герат - второй и третий по величине города страны. Также войска талибов очень близко подобрались к Кабулу. В США ожидают, что в скором времени столица Афганистана также будет взята.
Китай якобы готов признать движение "Талибан"* в качестве законной власти в Афганистане в случае установления его сторонниками контроля над Кабулом,
- пишет U.S. News со ссылкой на американскую разведку.
Ранее появилась информация, что США ведут переговоры с талибами с целью убедить их не атаковать американское посольство в Кабуле. Тем временем дипломаты США готовятся покинуть город.
* "Талибан" - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
** Талибы - члены движения "Талибан", деятельность которого в Российской Федерации запрещена.

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