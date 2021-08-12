Китай готов признать талибов законной властью в Афганистане - разведка США

Китай якобы готов признать движение "Талибан"* в качестве законной власти в Афганистане в случае взятия столицы страны, утверждают в разведслужбах США.

Власти Китая могут признать талибов** качестве законных правителей Афганистана, если они смогут взять под свой контроль столицу страны Кабул. Об этом пишет американское издание U.S. News со ссылкой на источники в разведслужбах США.

Только за последние сутки талибы захватили ещё несколько провинций Афганистана и взяли под свой контроль Кандагар и Герат - второй и третий по величине города страны. Также войска талибов очень близко подобрались к Кабулу. В США ожидают, что в скором времени столица Афганистана также будет взята.

Китай якобы готов признать движение "Талибан"* в качестве законной власти в Афганистане в случае установления его сторонниками контроля над Кабулом,

- пишет U.S. News со ссылкой на американскую разведку.

Ранее появилась информация, что США ведут переговоры с талибами с целью убедить их не атаковать американское посольство в Кабуле. Тем временем дипломаты США готовятся покинуть город.

* "Талибан" - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

** Талибы - члены движения "Талибан", деятельность которого в Российской Федерации запрещена.