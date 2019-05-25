Китай готов применить «сокрушительное оружие» против США в торговой войне

Автор:

Кучер Егор

Торговая война США и Китая уже давно не ограничивается лишь взаимным повышением пошлин на импорт. После того как президент США Дональд Трамп ввёл в стране режим ЧС в экономике, открывший ему возможность накладывать корпоративные ограничения для обеспечения национальной безопасности, первым под раздачу попал китайский IT-гигант Huawei.

Наиболее чувствительными для этой компании стали две меры: отключение её устройств от операционной системы Android от Google и эмбарго на поставку американских полупроводников. В Китае всерьёз заговорили о локализации собственных комплектующих такого же уровня, а уж с программным обеспечением от уже давно недружелюбной для Пекина Google можно справиться и своими силами.

Однако не прошло и двух дней после объявления грядущих ограничений для Huawei, как председатель КНР Си Цзиньпин посетил крупнейшее в стране предприятие по переработке редкоземельных металлов, широко применяющихся в современном высокотехнологичном производстве.

Этот визит в США расценили как сигнал о том, что в случае необходимости Китай нанесёт серьёзнейший удар по американской экономике, ограничив поставки этих элементов тем самым компаниям, которым американские власти запрещают продавать Huawei комплектующие, изготовленные с применением этих китайских металлов. Этот замкнутый круг теперь показывает многим американским компаниям, что Пекин в качестве последнего аргумента вполне может прибегнуть к новому серьёзному оружию.

Редкоземельная зависимость

На этой неделе тему редкоземельных металлов и зависимости от них экономики США анализируют многие экономисты и деловые издания. Bloomberg, Reuters, The Wall Street Journal и даже общественно-политические издания бьют тревогу. И есть почему.

Редкоземельные элементы используются в широком спектре потребительских товаров — от iPhone до электромобилей, — а также в военных реактивных двигателях, спутниках и лазерах. Рост напряжённости в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем вызвал опасения, что Пекин может использовать своё доминирующее положение в качестве поставщика редкоземельных элементов как рычаг в торговой войне между двумя мировыми экономическими державами,

— пишет Reuters .

И это не простые страхи. Дело в том, что редкоземельные металлы используются в аккумуляторных батареях для электромобилей, при изготовлении современной керамики, компьютеров, DVD-плееров, ветряных турбин, катализаторов в автомобилях и на нефтеперерабатывающих заводах, в мониторах компьютеров, телевизорах, в волоконной оптике, лазерах и сперхпроводниках.

От этих металлов в США зависят Tesla, Apple, Boeing, Intel, Qualcomm, SpaceX, предприятия оборонной промышленности и вообще очень многие компании. Такие металлы широко применяются в реактивных двигателях для истребителей, в системах наведения ракет, системах ПРО, спутниках, приборах ночного видения.

Так, например, Raytheon и Lockheed Martin используют поставляемые из Китая редкоземельные элементы для производства сложных ракет и систем наведения, Apple использует эти материалы в камерах и динамиках гаджетов.

Интересно также и то, что таких редкоземельных металлов всего 17. Это иттрий, празеодим, европий, тербий, эрбий, скандий, лютеций, диспрозий, гадолиний, самарий, иттербий, лантан, гольмий, церий, прометий, неодим и тулий.

Фото: Antoine2K/shutterstock.com

Мировой монополист

Так что же делает Китай столь серьёзным экспортёром этих металлов? Как сообщала Геологическая служба США в 2017 году, Китай имеет огромную мировую долю в производстве редкоземельных металлов — 81%. При этом на его территории сосредоточено примерно 30% всех мировых запасов.

Редкоземельные элементы добываются во многих странах — в Индии, Австралии, государствах Южной Америки, в Эстонии, Малайзии. Однако именно Китай обладает современными мощностями по переработке этих металлов из руды.

В США, конечно, есть и своё производство — рудник Mountain Pass в Калифорнии. Им владеет компания MP Materials, и она вслед за своими коллегами из других стран отправляет наибольшую часть добытого на переработку в Китай. Ежегодно в Поднебесную из США на переработку уходит около 50 тыс. тонн добываемого концентрата.

20 мая Си Цзиньпин посетил предприятие по производству редкоземельных металлов JL MAG Rare-Earth Co в Цзянси. Сам по себе визит главы государства на какое-либо предприятие — это уже важно. Однако в данном случае председатель КНР отправился именно на то предприятие, которое перерабатывает большинство мировых поставок редкоземельных элементов. В США сразу поняли, что таких совпадений не бывает.

Визит господина Си на этой неделе на один из крупнейших в мире заводов-поставщиков редкоземельных элементов — природных материалов, используемых для ветряных турбин, электромобилей и реактивных истребителей, — является напоминанием о производственной зависимости мира от Китая,

— пишет об этом The Wall Street Journal .

Американские отраслевые экономисты этот сигнал поняли абсолютно верно. Вот что сказал the Wall Street Journal глава компании Texas Mineral Resources, которая планирует начать производство редкоземельных элементов вблизи города Эль-Пасо в штате Техас:

«Он посылает сообщение: "Имейте в виду, что у нас есть возможность повлиять на производство многих основных продуктов в Соединённых Штатах". Следящие за индустрией и администрацией Трампа лица видят в этом символизм».

Ещё один важный момент — вопросы экологии. Производство неодима для магнитов в мобильных телефонах, тербия для светодиодных светильников и диспрозия для охлаждения стержней ядерных реакторов — это высокотоксичная деятельность. И хотя все эти материалы встречаются во многих странах, именно Китай пошёл на то, чтобы обеспечить полный цикл производства элементов, несмотря на риски даже радиоактивного загрязнения.

Фото: ebenart/shutterstock.com

Выгоды и проблемы

Ситуация с редкоземельными металлами показывает, насколько тесно в мировой экономике переплетены производственные цепочки с цепочками экспорта-импорта и вообще международными экономическими отношениями. Прочная цепочка способна оставаться таковой, пока из неё не вынули одно из звеньев.

Попытка США лишить Huawei американских полупроводников — это прецедент, который запросто может привести к отказу Китая поставлять сырьё для изготовления этих самых полупроводников, а заодно критически важной продукции для оборонной промышленности Америки.

Эта ситуация также показывает, что односторонние экономические санкции — это деструктивный механизм, который задумывался Вашингтоном как безусловно выгодный для США, но в итоге играет негативную роль для экономик крупнейших стран и наносит удар по всей мировой экономике. Потому что экономические отношения, как и политические, окончательно становятся сегодня многополярными, поэтому невозможно пытаться вредить кому-то ради собственных выгод, не получив симметричный ответ с непредсказуемыми последствиями.