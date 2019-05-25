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Китай готов применить «сокрушительное оружие» против США в торговой войне
25 мая 2019, 20:54 • 114 • В мире
В США растут опасения, что после всех мер со стороны Вашингтона в торговой войне Китай прибегнет к своему самому мощному оружию — перекроет поставки редкоземельных металлов, пользуясь монопольным положением на рынке. Насколько это оружие опасно?
Автор:
Кучер Егор
Торговая война США и Китая уже давно не ограничивается лишь взаимным повышением пошлин на импорт. После того как президент США Дональд Трамп ввёл в стране режим ЧС в экономике, открывший ему возможность накладывать корпоративные ограничения для обеспечения национальной безопасности, первым под раздачу попал китайский IT-гигант Huawei.
Наиболее чувствительными для этой компании стали две меры: отключение её устройств от операционной системы Android от Google и эмбарго на поставку американских полупроводников. В Китае всерьёз заговорили о локализации собственных комплектующих такого же уровня, а уж с программным обеспечением от уже давно недружелюбной для Пекина Google можно справиться и своими силами.
Однако не прошло и двух дней после объявления грядущих ограничений для Huawei, как председатель КНР Си Цзиньпин посетил крупнейшее в стране предприятие по переработке редкоземельных металлов, широко применяющихся в современном высокотехнологичном производстве.
Этот визит в США расценили как сигнал о том, что в случае необходимости Китай нанесёт серьёзнейший удар по американской экономике, ограничив поставки этих элементов тем самым компаниям, которым американские власти запрещают продавать Huawei комплектующие, изготовленные с применением этих китайских металлов. Этот замкнутый круг теперь показывает многим американским компаниям, что Пекин в качестве последнего аргумента вполне может прибегнуть к новому серьёзному оружию.
Редкоземельная зависимость
На этой неделе тему редкоземельных металлов и зависимости от них экономики США анализируют многие экономисты и деловые издания. Bloomberg, Reuters, The Wall Street Journal и даже общественно-политические издания бьют тревогу. И есть почему.
— пишет Reuters.
И это не простые страхи. Дело в том, что редкоземельные металлы используются в аккумуляторных батареях для электромобилей, при изготовлении современной керамики, компьютеров, DVD-плееров, ветряных турбин, катализаторов в автомобилях и на нефтеперерабатывающих заводах, в мониторах компьютеров, телевизорах, в волоконной оптике, лазерах и сперхпроводниках.
От этих металлов в США зависят Tesla, Apple, Boeing, Intel, Qualcomm, SpaceX, предприятия оборонной промышленности и вообще очень многие компании. Такие металлы широко применяются в реактивных двигателях для истребителей, в системах наведения ракет, системах ПРО, спутниках, приборах ночного видения.
Так, например, Raytheon и Lockheed Martin используют поставляемые из Китая редкоземельные элементы для производства сложных ракет и систем наведения, Apple использует эти материалы в камерах и динамиках гаджетов.
Интересно также и то, что таких редкоземельных металлов всего 17. Это иттрий, празеодим, европий, тербий, эрбий, скандий, лютеций, диспрозий, гадолиний, самарий, иттербий, лантан, гольмий, церий, прометий, неодим и тулий.
Фото: Antoine2K/shutterstock.com
Мировой монополист
Так что же делает Китай столь серьёзным экспортёром этих металлов? Как сообщала Геологическая служба США в 2017 году, Китай имеет огромную мировую долю в производстве редкоземельных металлов — 81%. При этом на его территории сосредоточено примерно 30% всех мировых запасов.
Редкоземельные элементы добываются во многих странах — в Индии, Австралии, государствах Южной Америки, в Эстонии, Малайзии. Однако именно Китай обладает современными мощностями по переработке этих металлов из руды.
В США, конечно, есть и своё производство — рудник Mountain Pass в Калифорнии. Им владеет компания MP Materials, и она вслед за своими коллегами из других стран отправляет наибольшую часть добытого на переработку в Китай. Ежегодно в Поднебесную из США на переработку уходит около 50 тыс. тонн добываемого концентрата.
20 мая Си Цзиньпин посетил предприятие по производству редкоземельных металлов JL MAG Rare-Earth Co в Цзянси. Сам по себе визит главы государства на какое-либо предприятие — это уже важно. Однако в данном случае председатель КНР отправился именно на то предприятие, которое перерабатывает большинство мировых поставок редкоземельных элементов. В США сразу поняли, что таких совпадений не бывает.
— пишет об этом The Wall Street Journal.
Американские отраслевые экономисты этот сигнал поняли абсолютно верно. Вот что сказал the Wall Street Journal глава компании Texas Mineral Resources, которая планирует начать производство редкоземельных элементов вблизи города Эль-Пасо в штате Техас:
«Он посылает сообщение: "Имейте в виду, что у нас есть возможность повлиять на производство многих основных продуктов в Соединённых Штатах". Следящие за индустрией и администрацией Трампа лица видят в этом символизм».
Ещё один важный момент — вопросы экологии. Производство неодима для магнитов в мобильных телефонах, тербия для светодиодных светильников и диспрозия для охлаждения стержней ядерных реакторов — это высокотоксичная деятельность. И хотя все эти материалы встречаются во многих странах, именно Китай пошёл на то, чтобы обеспечить полный цикл производства элементов, несмотря на риски даже радиоактивного загрязнения.
Фото: ebenart/shutterstock.com
Выгоды и проблемы
Ситуация с редкоземельными металлами показывает, насколько тесно в мировой экономике переплетены производственные цепочки с цепочками экспорта-импорта и вообще международными экономическими отношениями. Прочная цепочка способна оставаться таковой, пока из неё не вынули одно из звеньев.
Попытка США лишить Huawei американских полупроводников — это прецедент, который запросто может привести к отказу Китая поставлять сырьё для изготовления этих самых полупроводников, а заодно критически важной продукции для оборонной промышленности Америки.
Эта ситуация также показывает, что односторонние экономические санкции — это деструктивный механизм, который задумывался Вашингтоном как безусловно выгодный для США, но в итоге играет негативную роль для экономик крупнейших стран и наносит удар по всей мировой экономике. Потому что экономические отношения, как и политические, окончательно становятся сегодня многополярными, поэтому невозможно пытаться вредить кому-то ради собственных выгод, не получив симметричный ответ с непредсказуемыми последствиями.
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