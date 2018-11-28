Китай примет пропорциональные меры, если США введут санкции из-за прав человека, заявил Цуй Тянькай. Он не уточнил конкретные шаги, которые может предпринять Пекин, однако дал понять: Китай готов отбить давление США по приписываемому нарушению прав человека.

Если США введут санкции против властей Китая в связи с приписываемыми сегодня им нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), Китай оставляет за собой право ввести пропорциональные ограничения. Подобную позицию транслирует посол Китая в США Цуй Тянькай в интервью Reuters.

Глава дипломатической миссии задает собеседнику простой вопрос. Он предлагает представить себе ситуацию, что под санкции попадает американец из числа должностных лиц, ответственный за борьбу с ИГИЛ (ИГ, Исламское государство - запрещено в России и ряде стран мира). "Можете себе представить такое?" - спрашивает дипломат.

"Если такие меры будут приняты [введение ограничений против Китая], мы должны будем ответить".

Конкретные шаги не называются. В то же время посол делает ремарку: пока США бьют по позициям террористов, нанося авиаудары (следует понимать, часто при таких ударах страдает мирное население), Китай "пытается перевоспитать большинство из них", говорит дипломат, имея в виду террористов на территории СУАР.

"...Пытается сделать из них нормальных людей, которые смогут вернуться к нормальной жизни".

Ранее законодатели США представили законопроект, который введет ограничительные меры против китайских чиновников за приписываемое им притеснение мусульман-уйгуров в СУАР.

В сентябре помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Маниша Сингх, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США, заявила о рассмотрении возможности введения санкций против Китая в связи с приписываемым ему притеснением мусульманского меньшинства. Она отметила, что глобальный акт Магнитского - это инструмент, с помощью которого США пресекают нарушения прав человека во всем мире. 10 сентября газета "Нью-Йорк таймс" сообщила, что Вашингтон изучает целесообразность применения в первую очередь экономических рычагов давления на КНР, в частности, ограничения поставок в Китай технологий наблюдения и слежения, пригодных для мониторинга передвижений людей.

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По данным КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.