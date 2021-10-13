Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум...
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
"Он всем отомстит": кто и зачем свалил канцлера-вундеркинда
Главная / Политика

Китай готов менять правила игры? Путин публично усомнился

13 октября 2021, 19:50  •  69 • Политика
Путин ответил на вопрос о ситуации вокруг Тайваня. "Китайская философия не связана с применением силы", - указал глава государства.
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг Тайваня. Соответствующий вопрос был задан главе государства в ходе пленарного заседания "Российской энергетической недели".
Речь идёт об усилившемся напряжении между Тайванем и Китаем. В Пекине считают, что остров является неотъемлемой частью китайского государства. В свою очередь, власти Тайваня, которых поддерживают США, заявляют о своей независимости. Звучат предположения, что Пекин может перейти к более агрессивной политике на фоне ослабления Вашингтона.
Китайская философия не связана с применением силы,
- ответил Путин на вопрос о противостоянии Китая и Тайваня.
Ранее некоторые эксперты высказали обеспокоенность тем, что Китай готов менять правила игры, особенно на фоне позорного бегства США из Афганистана. Звучат предположения, что китайцы заменят американцев в этой ближневосточной стране, так как её дестабилизация противоречит интересам Пекина.
Это угрожает как внутренней безопасности Поднебесной, так и её глобальным проектам типа Китайско-Пакистанского экономического коридора (КПЭК),
- приводит мнение специалистов РИА ФАН.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





69
Источник
Похожие новости
13 октября 2021, 00:35
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
13 октября 2021, 00:35
"Половина армии сразу перейдёт к России": Болгарские читатели о "победном" плане Украины
13 октября 2021, 06:25
Госдеп попытался прогнуть под себя русских дипломатов. Но просчитался
13 октября 2021, 10:30
Медведев находится на грани отчаяния из-за своего положения - эксперт
13 октября 2021, 08:10
Ленинграда и Крыма мало? Эксперт из США придумал новую блокаду для русских. С помощью НАТО
13 октября 2021, 16:20
Катастрофа для Лукашенко: Путин отказался ехать в Минск
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 октября 2021, 00:35
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
13 октября 2021, 00:35
"Половина армии сразу перейдёт к России": Болгарские читатели о "побед...
13 октября 2021, 06:25
Госдеп попытался прогнуть под себя русских дипломатов. Но просчитался
13 октября 2021, 10:30
Медведев находится на грани отчаяния из-за своего положения - эксперт
13 октября 2021, 08:10
Ленинграда и Крыма мало? Эксперт из США придумал новую блокаду для русских. С помощью...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 октября 2021, 01:00
Католической Италии приходит конец
08 октября 2021, 02:45
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне за Крым
11 октября 2021, 03:05
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История повторяется
12 октября 2021, 01:50
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
07 октября 2021, 02:15
"Россия будет выставлять свои условия": Политолог "перевёл" слова Путина об Украине и газе
10 октября 2021, 09:35
Запад некому кормить: он ждет спасения от России
08 октября 2021, 01:00
Вопрос Соловьёва поставил американского журналиста в тупик: "Что случилось с теми людьми?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.