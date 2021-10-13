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Китай готов менять правила игры? Путин публично усомнился
13 октября 2021, 19:50 • 69 • Политика
Путин ответил на вопрос о ситуации вокруг Тайваня. "Китайская философия не связана с применением силы", - указал глава государства.
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг Тайваня. Соответствующий вопрос был задан главе государства в ходе пленарного заседания "Российской энергетической недели".
Речь идёт об усилившемся напряжении между Тайванем и Китаем. В Пекине считают, что остров является неотъемлемой частью китайского государства. В свою очередь, власти Тайваня, которых поддерживают США, заявляют о своей независимости. Звучат предположения, что Пекин может перейти к более агрессивной политике на фоне ослабления Вашингтона.
- ответил Путин на вопрос о противостоянии Китая и Тайваня.
Ранее некоторые эксперты высказали обеспокоенность тем, что Китай готов менять правила игры, особенно на фоне позорного бегства США из Афганистана. Звучат предположения, что китайцы заменят американцев в этой ближневосточной стране, так как её дестабилизация противоречит интересам Пекина.
- приводит мнение специалистов РИА ФАН.
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