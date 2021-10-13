Китай готов менять правила игры? Путин публично усомнился

Путин ответил на вопрос о ситуации вокруг Тайваня. "Китайская философия не связана с применением силы", - указал глава государства.

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг Тайваня. Соответствующий вопрос был задан главе государства в ходе пленарного заседания "Российской энергетической недели".

Речь идёт об усилившемся напряжении между Тайванем и Китаем. В Пекине считают, что остров является неотъемлемой частью китайского государства. В свою очередь, власти Тайваня, которых поддерживают США, заявляют о своей независимости. Звучат предположения, что Пекин может перейти к более агрессивной политике на фоне ослабления Вашингтона.

Китайская философия не связана с применением силы,

- ответил Путин на вопрос о противостоянии Китая и Тайваня.

Ранее некоторые эксперты высказали обеспокоенность тем, что Китай готов менять правила игры, особенно на фоне позорного бегства США из Афганистана. Звучат предположения, что китайцы заменят американцев в этой ближневосточной стране, так как её дестабилизация противоречит интересам Пекина.

Это угрожает как внутренней безопасности Поднебесной, так и её глобальным проектам типа Китайско-Пакистанского экономического коридора (КПЭК),

- приводит мнение специалистов РИА ФАН.