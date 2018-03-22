Китай доверился товарищу Си • 40 • Аналитика







«Сильный лидер могучей партии»





Вместе с тем, западные пропагандисты не отказали себе в удовольствии раскритиковать лидеров России и Китая за их «несменяемость». Председателя Си обвинили в том, что он обеспечил себе практически пожизненное правление и даже прилепили ему ярлык «великий кормчий 2.0», прямо связывая его нынешние властные полномочия с безграничными возможностями первого председателя КНР Мао Цзэдуна.



Политическое укрепление Си Цзиньпина, как мы помним, началось ещё в прошлом году. Осенью на съезде китайских коммунистов товарища Си не только избрали генеральным секретарём ЦК КПК, но и внесли его имя в устав партии. Ранее такой чести удостаивался только Мао Цзедун.



Си Цзиньпина коммунисты назвали «ядром партии», вокруг которого должен сплотиться весь китайский народ. Этому предшествовала 203-минутная речь Си на съезде, в которой он втолковывал товарищам по партии, что планы другого харизматичного китайского лидера Дэн Сяопина сделать Китай богатым, фактически выполнены.



Теперь наступает новое время (время Си Цзиньпина). Китай нужно сделать сильной глобальной мировой державой с самой передовой армией в мире. По мнению Си, добиться этого можно лишь при условии дальнейшего усиления влияния партии во всех сферах жизни китайского общества. При этом могущество КПК должно обеспечиваться силой её лидера.



Этот тезис Си сразу после съезда подвергся резкой критике западных либеральных политиков и обслуживающих их СМИ. В конце февраля они получили новый повод для обвинений Си Цзиньпина в «узурпации власти и тоталитаризме». Центральный комитет компартии Китая 25 февраля обнародовал свои «предложения по внесению изменений в Конституцию страны».



Предлагалось, в частности, исключить из Конституции КНР положение, внесённое в 1982 году по предложению Дэн Сяопина, о том, что председатель и заместитель председателя КНР могут занимать должность не более двух пятилетних сроков подряд. Сторонники новой редакции основного закона КНР объяснили свою инициативу тем, что реформы, начатые Си Цзиньпином, выходят за временные рамки его нынешних полномочий.



В самом деле, в речи на съезде Си пообещал завершить реформу в армии к 2035 году, к этому же сроку построить в стране среднезажиточное общество, а глобальное влияние Китая на мир обеспечить к 2050 году. Получилась этакая заявка на пожизненное правление нынешнего председателя КНР.



В мире сразу заговорили о новом политическом прецеденте. Его оценили по-разному. Президент США Дональд Трамп, например, на закрытом ланче в своей резиденции Мар-о-Лаго с республиканскими спонсорами (в распоряжении телеканала CNN оказалась аудиозапись этой встречи) назвал возможное «пожизненное» правление Си Цзиньпина в Китае «замечательным» и похвалил Си за то, что «ему удалось сделать это».



В свою очередь российский президент Владимир Путин на вопрос журналистов о его отношении к бессрочному правлению председателя КНР высказался осторожно. Путин заметил, что непросто управлять страной с более чем миллиардным населением, при этом развивать её экономику, сохранять социальную и общественную стабильность. Китайцам виднее, как лучше это делать, – подчеркнул Путин.



Новые полномочия и новая ответственность



Осторожность оценок Путина некоторые сочли за дипломатический политес в адрес «стратегического партнёра». Однако, это больше похоже на реальное понимание проблем Китая. В чём-то они напоминают российские – коррупция, поразившая чиновничество снизу доверху, отток из страны капиталов через оффшоры и криминальные схемы, возрастающее противодействие либеральной прозападной оппозиции, тесно связанной с европейским и американским капиталом, непростые отношения с регионами, прежде всего, с Тибетом и Синьцзянем. Facebook пропустила слишком сильный удар



Разница здесь только в масштабах явлений. Они примерно пропорциональны объёмам экономик и населения наших стран. Так что председателю Си есть с кем бороться за сильную и глобальную державу. Не обошлось здесь и без «китайской специфики» – влияние на общество чиновничьих кланов.



Эти кланы – отчасти порождение той самой статьи конституции, которая ограничивала двумя сроками полномочия председателя КНР. Прежние лидеры партии и страны (Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао), отработав законные десять лет, ушли в отставку, но сохранили своих людей в руководящих органах китайской компартии, армии и правительстве.



Через них Цзян и Ху влияли на принятие важных политических решений и общество в целом. На октябрьском съезде КПК Си сильно проредил эти кланы и резко ограничил их политические возможности. Кроме того, он предложил ввести в оборот новые современные инструменты управления, которые должны усилить действующую власть.



К ним, в первую очередь, относится «система контроля социального качества». По задумке идеологов КПК, с помощью китайских IT-компаний каждому из 730 миллионов интернет-пользователей будут в качестве поощрения начислять специальные баллы за позитивное социальное поведение и, наоборот, – баллы снимать за явные проступки или мелкие нарушения.



Система баллов пока только разрабатывается, как работает власть и над совершенствованием механизма распознавания лиц. Поставлена задача, чтобы служба госбезопасности могла в течение трех секунд идентифицировать любого китайца, попавшего в объектив любой из 20 миллионов камер слежения, установленных в общественных местах. Польша заберёт Западную Украину, а Киев с этим согласится



Об этих нововведениях китайские коммунисты договорились на своём съезде. Сессия ВСНП помимо того, что откликнулась на призыв ЦК КПК и убрала ограничения на занятие должности председателя КНР, произвела перестановки в кабинете министров и Центральном банке.



ВСНП учредило новые ведомства – министерство окружающей среды, министерство по делам ветеранов армии и министерство культуры. Особняком в этом ряду стоит новый контролирующий орган Китая – Национальная наблюдательная комиссия (ННК). Её полномочия определены в специальном законе, принятом на сессии.



Комиссия будет контролировать деятельность государственных служащих. Её прямая задача – «препятствовать коррупции и злоупотреблению должностными полномочиями». Для Китая это очень актуально. В прошлом октябре, накануне съезда партии, Центральная комиссия КПК Китая по проверке дисциплины сделала специальное сообщение о борьбе с коррупцией.



По данным комиссии по дисциплине, за последние пять лет в Китае уличили в коррупции и наказали 1,34 млн. чиновников из правящей компартии. Практически половина из них (648 тысяч человек) были чиновниками уровня местной власти в деревнях и поселках, попавшиеся на мелких коррупционных преступлениях.



Теперь контроль за госслужащими будет ещё жёстче. Согласно принятому на сессии закону, Национальная наблюдательная комиссия получила возможность проводить самостоятельные, независимые от судебных органов, расследования. Комиссия может без решения суда задерживать подозреваемых в коррупции и помещать их под арест на срок до шести месяцев.



Полномочия серьёзные. Критики нового закона уже увидели в ННК инструмент для массовых репрессий. Более сдержанные эксперты считают, что новый орган поможет председателю Си Цзиньпину в реализации его реформ. Ведь у новых полномочий Си есть и другая сторона – его персональная ответственность перед народом Китая и историей за реализацию заявленных программ.



В Пекине это понимают многие. Потому, опираясь на опыт предыдущих пяти лет работы Си Цзиньпина в качестве председателя КНР, люди осознанно доверили ему страну. Они ждут от своего руководителя только позитивных результатов. Прошедшая неделя была отмечена двумя политическими событиями мирового значения. В субботу депутаты Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа КНР) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на пост председателя Китая. На следующий день, в воскресенье, выборы президента Российской Федерации с рекордным отрывом от конкурентов выиграл Владимир Путин. Оба лидера обменялись взаимными поздравлениями. Поздравили их с переизбранием и главы ведущих государств мира.Вместе с тем, западные пропагандисты не отказали себе в удовольствии раскритиковать лидеров России и Китая за их «несменяемость». Председателя Си обвинили в том, что он обеспечил себе практически пожизненное правление и даже прилепили ему ярлык «великий кормчий 2.0», прямо связывая его нынешние властные полномочия с безграничными возможностями первого председателя КНР Мао Цзэдуна.Политическое укрепление Си Цзиньпина, как мы помним, началось ещё в прошлом году. Осенью на съезде китайских коммунистов товарища Си не только избрали генеральным секретарём ЦК КПК, но и внесли его имя в устав партии. Ранее такой чести удостаивался только Мао Цзедун.Си Цзиньпина коммунисты назвали «ядром партии», вокруг которого должен сплотиться весь китайский народ. Этому предшествовала 203-минутная речь Си на съезде, в которой он втолковывал товарищам по партии, что планы другого харизматичного китайского лидера Дэн Сяопина сделать Китай богатым, фактически выполнены.Теперь наступает новое время (время Си Цзиньпина). Китай нужно сделать сильной глобальной мировой державой с самой передовой армией в мире. По мнению Си, добиться этого можно лишь при условии дальнейшего усиления влияния партии во всех сферах жизни китайского общества. При этом могущество КПК должно обеспечиваться силой её лидера.Этот тезис Си сразу после съезда подвергся резкой критике западных либеральных политиков и обслуживающих их СМИ. В конце февраля они получили новый повод для обвинений Си Цзиньпина в «узурпации власти и тоталитаризме». Центральный комитет компартии Китая 25 февраля обнародовал свои «предложения по внесению изменений в Конституцию страны».Предлагалось, в частности, исключить из Конституции КНР положение, внесённое в 1982 году по предложению Дэн Сяопина, о том, что председатель и заместитель председателя КНР могут занимать должность не более двух пятилетних сроков подряд. Сторонники новой редакции основного закона КНР объяснили свою инициативу тем, что реформы, начатые Си Цзиньпином, выходят за временные рамки его нынешних полномочий.В самом деле, в речи на съезде Си пообещал завершить реформу в армии к 2035 году, к этому же сроку построить в стране среднезажиточное общество, а глобальное влияние Китая на мир обеспечить к 2050 году. Получилась этакая заявка на пожизненное правление нынешнего председателя КНР.В мире сразу заговорили о новом политическом прецеденте. Его оценили по-разному. Президент США Дональд Трамп, например, на закрытом ланче в своей резиденции Мар-о-Лаго с республиканскими спонсорами (в распоряжении телеканала CNN оказалась аудиозапись этой встречи) назвал возможное «пожизненное» правление Си Цзиньпина в Китае «замечательным» и похвалил Си за то, что «ему удалось сделать это».В свою очередь российский президент Владимир Путин на вопрос журналистов о его отношении к бессрочному правлению председателя КНР высказался осторожно. Путин заметил, что непросто управлять страной с более чем миллиардным населением, при этом развивать её экономику, сохранять социальную и общественную стабильность. Китайцам виднее, как лучше это делать, – подчеркнул Путин.Осторожность оценок Путина некоторые сочли за дипломатический политес в адрес «стратегического партнёра». Однако, это больше похоже на реальное понимание проблем Китая. В чём-то они напоминают российские – коррупция, поразившая чиновничество снизу доверху, отток из страны капиталов через оффшоры и криминальные схемы, возрастающее противодействие либеральной прозападной оппозиции, тесно связанной с европейским и американским капиталом, непростые отношения с регионами, прежде всего, с Тибетом и Синьцзянем.Разница здесь только в масштабах явлений. Они примерно пропорциональны объёмам экономик и населения наших стран. Так что председателю Си есть с кем бороться за сильную и глобальную державу. Не обошлось здесь и без «китайской специфики» – влияние на общество чиновничьих кланов.Эти кланы – отчасти порождение той самой статьи конституции, которая ограничивала двумя сроками полномочия председателя КНР. Прежние лидеры партии и страны (Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао), отработав законные десять лет, ушли в отставку, но сохранили своих людей в руководящих органах китайской компартии, армии и правительстве.Через них Цзян и Ху влияли на принятие важных политических решений и общество в целом. На октябрьском съезде КПК Си сильно проредил эти кланы и резко ограничил их политические возможности. Кроме того, он предложил ввести в оборот новые современные инструменты управления, которые должны усилить действующую власть.К ним, в первую очередь, относится «система контроля социального качества». По задумке идеологов КПК, с помощью китайских IT-компаний каждому из 730 миллионов интернет-пользователей будут в качестве поощрения начислять специальные баллы за позитивное социальное поведение и, наоборот, – баллы снимать за явные проступки или мелкие нарушения.Система баллов пока только разрабатывается, как работает власть и над совершенствованием механизма распознавания лиц. Поставлена задача, чтобы служба госбезопасности могла в течение трех секунд идентифицировать любого китайца, попавшего в объектив любой из 20 миллионов камер слежения, установленных в общественных местах.Об этих нововведениях китайские коммунисты договорились на своём съезде. Сессия ВСНП помимо того, что откликнулась на призыв ЦК КПК и убрала ограничения на занятие должности председателя КНР, произвела перестановки в кабинете министров и Центральном банке.ВСНП учредило новые ведомства – министерство окружающей среды, министерство по делам ветеранов армии и министерство культуры. Особняком в этом ряду стоит новый контролирующий орган Китая – Национальная наблюдательная комиссия (ННК). Её полномочия определены в специальном законе, принятом на сессии.Комиссия будет контролировать деятельность государственных служащих. Её прямая задача – «препятствовать коррупции и злоупотреблению должностными полномочиями». Для Китая это очень актуально. В прошлом октябре, накануне съезда партии, Центральная комиссия КПК Китая по проверке дисциплины сделала специальное сообщение о борьбе с коррупцией.По данным комиссии по дисциплине, за последние пять лет в Китае уличили в коррупции и наказали 1,34 млн. чиновников из правящей компартии. Практически половина из них (648 тысяч человек) были чиновниками уровня местной власти в деревнях и поселках, попавшиеся на мелких коррупционных преступлениях.Теперь контроль за госслужащими будет ещё жёстче. Согласно принятому на сессии закону, Национальная наблюдательная комиссия получила возможность проводить самостоятельные, независимые от судебных органов, расследования. Комиссия может без решения суда задерживать подозреваемых в коррупции и помещать их под арест на срок до шести месяцев.Полномочия серьёзные. Критики нового закона уже увидели в ННК инструмент для массовых репрессий. Более сдержанные эксперты считают, что новый орган поможет председателю Си Цзиньпину в реализации его реформ. Ведь у новых полномочий Си есть и другая сторона – его персональная ответственность перед народом Китая и историей за реализацию заявленных программ.В Пекине это понимают многие. Потому, опираясь на опыт предыдущих пяти лет работы Си Цзиньпина в качестве председателя КНР, люди осознанно доверили ему страну. Они ждут от своего руководителя только позитивных результатов. Автор: Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 40 Источник Похожие новости Что ждёт Россию? 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