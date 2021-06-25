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Китай дерзко ответил США на требования по "свободе СМИ": Захарова добавила от себя
25 июня 2021, 21:25 • 232 • Политика
Белый дом сделал заявление с требованием к Китаю прекратить "гонения на свободную прессу". Пекин напомнил Вашингтону о блокировке Трампа. А Захарова дополнила список притеснителей СМИ.
Власти США потребовали от Китая "прекратить гонения на свободную прессу". В ответ Пекин напомнил Вашингтону о блокировке Дональда Трампа в соцсетях. Официальный представитель МИД России Мария Захарова не удержалась от комментария.
Белый дом заявил, что китайским властям следует освободить основателя издания Apple Daily, отбывающего 20-месячный тюремный срок, и разморозить банковские счета медиахолдинга Next Digital. Китай указал американской администрации, что ей вначале следует разобраться со свободой слова в США. В частности, Трампу так и не вернули его страницу в Twitter. То есть экс-президенту и его стронникам было отказано в праве выражать своё мнение.
- гласит китайское заявление.
Мария Захарова добавила, что американские "эксперты" уже заявляют, что требование Белого дома - это намёк представителям бизнеса на то, что пора сворачивать свою деятельность в Гонконге. В этой связи официальный представитель МИД России поинтересовалась, когда Белый дом выступит с заявлением по Украине, Прибалтике, Германии и Франции, где создают всевозможные препятствия работе русских СМИ.
- спросила Мария Захарова в своём Telegram-канале.
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