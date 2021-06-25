Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на ...
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца нач...
"Вопли о страшной угрозе": Британцы с эсминцем прокололись на элемента...
"Вопли Украины" из-за инцидента с британским эсминцем заставили ирониз...
Главная / Политика

Китай дерзко ответил США на требования по "свободе СМИ": Захарова добавила от себя

25 июня 2021, 21:25  •  232 • Политика
Белый дом сделал заявление с требованием к Китаю прекратить "гонения на свободную прессу". Пекин напомнил Вашингтону о блокировке Трампа. А Захарова дополнила список притеснителей СМИ.
Власти США потребовали от Китая "прекратить гонения на свободную прессу". В ответ Пекин напомнил Вашингтону о блокировке Дональда Трампа в соцсетях. Официальный представитель МИД России Мария Захарова не удержалась от комментария.
Белый дом заявил, что китайским властям следует освободить основателя издания Apple Daily, отбывающего 20-месячный тюремный срок, и разморозить банковские счета медиахолдинга Next Digital. Китай указал американской администрации, что ей вначале следует разобраться со свободой слова в США. В частности, Трампу так и не вернули его страницу в Twitter. То есть экс-президенту и его стронникам было отказано в праве выражать своё мнение.
Вашингтон отрицает основные свободы и нападает на демократические институты и процессы, что противоречит его международным обязательствам,
- гласит китайское заявление.
Мария Захарова добавила, что американские "эксперты" уже заявляют, что требование Белого дома - это намёк представителям бизнеса на то, что пора сворачивать свою деятельность в Гонконге. В этой связи официальный представитель МИД России поинтересовалась, когда Белый дом выступит с заявлением по Украине, Прибалтике, Германии и Франции, где создают всевозможные препятствия работе русских СМИ.
Вопрос. Когда ожидать подобные намёки со стороны Белого дома?
- спросила Мария Захарова в своём Telegram-канале.
What about Trump’s twitter account? What about Parler? Trump and his supporters have the right to freedom of expression. Instead, Washington is denying basic liberties and assaulting democratic institutions and processes, inconsistent with its international obligations. pic.twitter.com/NJF4n0hX0C
— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) June 25, 2021

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






232
Источник
Похожие новости
25 июня 2021, 05:50
Десяток стран выступили против присутствия Путина на саммите ЕС – СМИ
25 июня 2021, 15:00
Вернувшийся в Москву посол США цинично нарушил закон России
25 июня 2021, 00:20
Японская провокация на Курилах: Военный эксперт предупредил о последствиях
25 июня 2021, 07:40
"Подставил моряков": Telegraph назвал автора британской провокации в Крыму
25 июня 2021, 15:00
Политолог разрушил план "Б" Зеленского по Донбассу простым вопросом
25 июня 2021, 11:20
"Гниют в воде": Американцам намекнули на "кладбище" в Чёрном море
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июня 2021, 21:20
Соловьёв задал неудобный вопрос после заявления США о санкциях против России
22 июня 2021, 19:10
"Россия парализовала силы ВСУ в Донбассе": Как Москва не даёт Киеву устроить бойню
23 июня 2021, 11:40
Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на дно"
20 июня 2021, 08:30
Воюют против «оккупантов», а насилуют свои
24 июня 2021, 01:25
"Вопли о страшной угрозе": Британцы с эсминцем прокололись на элементарном
20 июня 2021, 14:00
Натовский военачальник принёс извинения русским: "Вы были правы"
20 июня 2021, 02:05
Nasz Dziennik: Байден передаёт Польшу в руки Германии, что означает – и России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.