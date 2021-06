Китай дерзко ответил США на требования по "свободе СМИ": Захарова добавила от себя

Власти США потребовали от Китая "прекратить гонения на свободную прессу". В ответ Пекин напомнил Вашингтону о блокировке Дональда Трампа в соцсетях. Официальный представитель МИД России Мария Захарова не удержалась от комментария.

Белый дом заявил, что китайским властям следует освободить основателя издания Apple Daily, отбывающего 20-месячный тюремный срок, и разморозить банковские счета медиахолдинга Next Digital. Китай указал американской администрации, что ей вначале следует разобраться со свободой слова в США. В частности, Трампу так и не вернули его страницу в Twitter. То есть экс-президенту и его стронникам было отказано в праве выражать своё мнение.

- гласит китайское заявление.

Мария Захарова добавила, что американские "эксперты" уже заявляют, что требование Белого дома - это намёк представителям бизнеса на то, что пора сворачивать свою деятельность в Гонконге. В этой связи официальный представитель МИД России поинтересовалась, когда Белый дом выступит с заявлением по Украине, Прибалтике, Германии и Франции, где создают всевозможные препятствия работе русских СМИ.

- спросила Мария Захарова в своём Telegram-канале.

What about Trump’s twitter account? What about Parler? Trump and his supporters have the right to freedom of expression. Instead, Washington is denying basic liberties and assaulting democratic institutions and processes, inconsistent with its international obligations. pic.twitter.com/NJF4n0hX0C