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Китай даст Apple первую чёрную метку: Власти КНР пошли войной на американских производителей

16 мая 2020, 19:55  •  67 • Политика
Администрация Трампа анонсировала санкции против Huawei, запретив экспортировать микрочипы. Власти КНР за это пошли войной на американских производителей. Сообщается, что первой чёрную метку получит Apple.
В списке американских компаний, которым могут запретить производство на территории Китая, по всей вероятности, окажется не только Apple, а ещё и Cisco, Qualcomm. Такое предположение опубликовало агентство Reuters. КНР вполне может отказаться и от приобретения самолётов Boing.
Санкции США были анонсированы 15 мая. Сообщалось, что под удар уже попала тайваньская компания TSMC, которая занимается поставками микрочипов Huawei. Решение администрации Трампа случайным образом совпало с презентацией Huawei строительства цехов по производству чипов размером всего 5 нанометров на территории США.
Аналитики полагают, что это совпадение обернётся для обеих стран больше чем просто торговой войной. Пока власти Китая не раскрывают своих планов, но прозрачно намекают на возможные ответные санкции в адрес американских компаний. Например, в США могут просто перестать выпускать iPhone и другую продукцию, ведь производство Apple "завязано" на КНР.

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