Китай будет отбиваться с Россией из одного окопа: Баранец о будущей мировой схватке

Китай, равно как и Россия, обеспокоены действиями США и нарастающим напряжением в военной сфере. Как отметил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец, именно потому Пекин и Москва подняли эту тему в Совбезе ООН.

Однако со стороны Организации Объединенных Наций предостережений в адрес США так и не было направлено.

"Мы можем сегодня говорить, что ООН стала таким сборищем стран, которые поют под американскую дудку, либо не замечают тех преступлений, которые перед всем миром, открыто показывая свои ракеты по телевидению, совершают Соединенные Штаты Америки", - заметил Баранец.

Он подчеркнул, что американские военные системы, которые угрожают России, с равной степенью опасности могут угрожать и Китаю.

"Естественно, те американские ракеты, которые будут располагаться в Японии или Южной Корее, они фактически перекрывают все пространство Китайской Народной Республики. И это Пекину не нравится. Пекин уже достаточно жестко заявил, что тоже, как и Москва, будет адекватным образом реагировать", - подчеркнул он.

По сути, это говорит о том, что отношения КНР и США в той же степени грозят разрушиться, и "мир значительно подвинется к грани, тонкой грани, которая может привести к войне".

"В отличие от Москвы, которая пока весьма дипломатично, весьма дипломатично реагирует на эти угрозы, Китай сделал более резкое заявление, из которого следует, что он так этого не оставит. И у Китая зачастую дистанция между заявлениями и реальными делами – она очень, очень и очень короткая. А если в целом ситуацию оценивать - выход США из Договора по противоракетной обороне 1972 года, выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности – все это говорит только об одном: система сдержек ракетных угроз и система сдержек ракетно-ядерной войны разрушается", - подчеркнул Виктор Баранец.

Но Китай, равно как и Россия, не будет на это смотреть отстраненно. В отличие от Европы, которой впоследствии придется отдуваться за размещение американского вооружения на своих территориях, Пекин и Москва объединяются в антиамериканскую коалицию.

"И французы, и немцы, и испанцы, и поляки, и прибалты прекрасно понимают, что если на их территории будут расположены американские "Томагавки" сухопутного базирования, то, безусловно, где бы они ни находились - и в центре этих дислокаций, и вокруг них, - гигантские территории будут превращены в горящую землю и в воронки. Потому что Россия при первом же запуске "Томагавков" в нашу сторону, безусловно, проведет могучие залпы - и с воздуха, и с моря, и с суши, - чтобы выкорчевать эти ракетно-ядерные зубы Америки с центра Европы", - пояснил военный обозреватель "Комсомольской правды".

В текущем моменте нашим самым надежным союзником, который оказался в такой же точно ситуации, является Китай, резюмирует Баранец.

"Нас решением о размещении на Дальнем Востоке ракет американцы сколачивают в единую антиамериканскую стаю. И это уже неизбежно, и мы понимаем прекрасно, что если Китай с нами из одного окопа выступил в Совете Безопасности, то понятно, что мы уже стоим, как говорится, спина к спине в американском противостоянии", - подчеркнул он.