Китаевед Николай Вавилов дал прогноз по предстоящему визиту в Россию замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

Китаевед Николай Вавилов проанализировал международную ситуацию накануне визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд 11-13 октября.

По его словам, этот визит американского дипломата "приходится на период резкого обострения ситуации в Тайваньском проливе".

США открыто заявили о цели раскола российско-китайского партнёрства и прилагают массу усилий силами своих иноагентов для воздействия на российскую информационную среду - и с Россией, и с Китаем Вашингтону не справиться,

- отметил специалист.

Вавилов полагает, что "сдать Украину в обмен на невмешательство России в тайваньскую ситуацию - обменять один Тайвань на другой. Это, казалось бы, очевидная схема, но не для США, которые, судя по всему, получат по двум Тайваням сразу при молчаливом согласии ЕС".

Проглотили Крым - проглотят и всё остальное, зима на носу. Такая сложная коллизия стоит перед Викторией Нуланд - сдать Украину, не сдавая Украину,

- отметил китаевед.

По словам Вавилова, "столкнувшись со связкой Москвы и Пекина, ещё никогда политика США не была так близка к провалу, и без оранжевых революций и специалистов по ним не обойтись. Впрочем, Нуланд - женщина опытная, год в Гуанчжоу и восемь месяцев на русском рыболовецком судне - разберётся".