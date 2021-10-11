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Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайваням сразу"

11 октября 2021, 01:20  •  56 • Политика
Китаевед Николай Вавилов дал прогноз по предстоящему визиту в Россию замгоссекретаря США Виктории Нуланд.
Китаевед Николай Вавилов проанализировал международную ситуацию накануне визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд 11-13 октября.
По его словам, этот визит американского дипломата "приходится на период резкого обострения ситуации в Тайваньском проливе".
США открыто заявили о цели раскола российско-китайского партнёрства и прилагают массу усилий силами своих иноагентов для воздействия на российскую информационную среду - и с Россией, и с Китаем Вашингтону не справиться,
- отметил специалист.
Вавилов полагает, что "сдать Украину в обмен на невмешательство России в тайваньскую ситуацию - обменять один Тайвань на другой. Это, казалось бы, очевидная схема, но не для США, которые, судя по всему, получат по двум Тайваням сразу при молчаливом согласии ЕС".
Проглотили Крым - проглотят и всё остальное, зима на носу. Такая сложная коллизия стоит перед Викторией Нуланд - сдать Украину, не сдавая Украину,
- отметил китаевед.
По словам Вавилова, "столкнувшись со связкой Москвы и Пекина, ещё никогда политика США не была так близка к провалу, и без оранжевых революций и специалистов по ним не обойтись. Впрочем, Нуланд - женщина опытная, год в Гуанчжоу и восемь месяцев на русском рыболовецком судне - разберётся".

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