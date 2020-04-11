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Киссинджер просто так не говорит: Запад уже вынес нам приговор

11 апреля 2020, 04:35  •  32 • В мире
Бывший госсекретарь США, один из самых влиятельных американских политиков, представитель "глобальной элиты" Генри Киссинджер разразился программной статьей в The Wall Street Journal. В ней он предлагает защитить принципы либерального мирового порядка от "анахронизма города за стеной" и дружно строить "поствирусный мировой порядок".
Автор:
Самохин Андрей
Неутомимый 96-летний "старик Кисс" — лауреат Нобелевской премии мира, мастер "челночной дипломатии" высокого градуса, член оргкомитета Бильдербергского клуба, который рулит американским и глобальным политикумом уже более полувека, просто так ничего не пишет — тем более в центральном органе финансовых магнатов.
Хайнц Альфред Киссингер (таково его имя при рождении) в своём материале осмысливает новую ситуацию в связи с пандемией COVID-19, фиксируя переход цивилизацией некоего рубикона. Статья построена как своеобразная "политическая элегия" старого человека, много чего повидавшего и с высоты своего опыта мягко советующего "мировым лидерам", как себя вести в условиях глобального кризиса. А также мягко предостерегающего их от неправильных шагов.
Впрочем, "мягкость" Киссинджера мало кого может обмануть — слишком уж много за его старой спиной кровавых гекатомб в Индокитае, Чили, Бангладеш, Восточном Тиморе, Кампучии; "изящных", а на самом деле грязных политических интриг — и всё это во имя Pax Americana.
Причём к реальным интересам "средних американцев" эта концепция не имеет отношения. На некоторое время эти интересы и концепция немного совпали, но это прошло: в этом веке выяснилось, что в самих Штатах слишком много лишних ртов, привыкших слишком много есть. "Руководящие товарищи", начиная с 11 сентября 2001 года, взялись поправлять эту ситуацию, потихоньку списывая Америку в утиль. О чём свидетельствует, в частности, нынешний очаг коронавируса в самом сердце США, да и много чего ещё.

Когда мы были на войне

Те, кому это невдомёк, могут принять за чистую монету американский патриотизм Генри Киссинджера. "Сюрреалистическая атмосфера пандемии COVID-19 напоминает о том, что я чувствовал, будучи молодым человеком в 84-й пехотной дивизии во время битвы в Арденнах", — пишет он в своей статье в WSJ.
Сравнение для людей, помнящих историю, весьма пикантное. Ведь когда в декабре 1944-го немцы начали громить англо-американские войска в Арденнах, а потом ситуация переросла в затяжные бои в Бельгии, то союзников спасла лишь Висло-Одерская операция Красной Армии, которую Сталин по просьбе Черчилля начал раньше намеченного срока.
Однако нынешние американцы в своих учебниках такого, скорее всего, не читали. Поэтому старик Кисс продолжает:
Тогда сопротивляемость США была очень велика благодаря единой национальной цели. Ныне мы живем в расколотой стране, и нам требуется дальновидное и эффективное правительство, чтобы преодолеть беспрецедентные по масштабу и глобальности опасности.

Сигналы из закулисья

Киссинджер, без сомнения, прекрасно владеет и фабиевой тактикой, и искусством двойных смыслов. Поэтому и эта его неловкая внешне отсылка к Арденнам, в соединении с констатацией "расколотой страны", очевидно, несёт определённый месседж. Равно как и последующие размышления. Описывая ужасы "такой неожиданной" пандемии, сетуя о простых людях и целых странах, попавших в её жернова, Киссинджер за туманом велеречивых сентенций посылает читателям несколько весьма определённых "сигналов".
Например, такой. "Когда пандемия COVID-19 закончится, институтам многих стран будет вынесен приговор: "Вы провалились". Насколько этот приговор будет справедлив, неважно. Главное вот в чем: мир больше никогда не будет таким, как до коронавируса. И споры о прошлом сегодня бесполезны — они только мешают нам в будущем сделать то, что должно быть сделано".
Неслабо, правда? И само словечко "приговор" (кто, кстати, его вынесет?) и то, что "неважно", справедлив он будет или нет. А главное — "сделать то, что должно быть сделано".
"А что вы, собственно, имеете в виду, дедушка Генри?" — вправе спросить пытливый и простодушный читатель этого опуса. Но Киссинджер не пишет для наивных. Точнее, он как бы пишет для всех, надев личину доброго старого гуманиста-либерала, радеющего о свободе и процветании не только любимой Америки, но и всего человечества.
Землянам, теперь-де, надо держать ухо востро, наладить повсеместно инфекционный мониторинг, привести в надлежащее состояние системы здравоохранения, медицинскую науку и технику, сохранить "безопасность, порядок, экономическое процветание". Ну и, конечно, протянуть друг другу руку сотрудничества, чтобы совместными усилиями "смягчить воздействие приближающегося хаоса на самые незащищённые сегменты человечества".
Знакомая риторика времен "разрядки напряженности" — только "людей доброй воли" ещё не хватает! Ну и для цимеса немножко Достоевского добавлено — про униженных и оскорблённых. И хаос немножко шевелится.

Мы наш, мы новый мир построим

Отдав дань таким прекраснодушным воззваниям, старик Кисс дает жёсткую центральную установку:
Усилия по преодолению кризиса, сколь массированными они бы ни были, не должны заслонить для нас неотложную цель — одновременно с борьбой с вирусом созидать "поствирусный" мировой порядок.
"А вот это уже теплее", — как говорил Горбатый Шарапову в бессмертном сериале Говорухина. Вангуя, что "политический и экономический хаос, порождённый этим вирусом, может затянуться на несколько поколений", дипломат весьма осторожно приоткрывает черты "поствирусного" мира. Например, предлагая такую точку отсчета: "Ни одно государство, включая США, не сможет одними собственными силами преодолеть кризис". Из этого, согласно автору статьи, вытекает необходимость "глобальной программы сотрудничества", иначе мы "получим худший вариант — распад и в настоящем, и в будущем".
Прожжённый лис Киссинджер не очень-то похож на гуманиста-утописта, который будет вопреки нынешней реальности предлагать подружиться и взяться за руки всем противостоящим сегодня центрам силы, забыв о геополитической схватке. Значит, имеется в виду какая-то иная схема объединения. И здесь автор начинает темнить.
Прожжённый лис Киссинджер не очень-то похож на гуманиста-утописта, который будет вопреки нынешней реальности предлагать подружиться и всем взяться за руки. Фото: Jeff Gritchen/Globallookpress via ZUMA Press
С одной стороны, он вспоминает "почему-то" о плане Маршалла и Манхэттенском проекте — двух столпах (экономическом и ядерном) глобальной экспансии США в послевоенном мире. С другой — побуждает развернуть повсеместно "новые технологии для контроля над инфекциями". Что, само собой, предполагает тотальный контроль над людьми, как в Китае, поскольку именно люди являются опасными носителями инфекций. С третьей стороны, Киссинджер призывает "сохранить принципы либерального мирового порядка", основанные на открытых границах и обществах, свободной торговле всем, что только можно продать.
В качестве опасной альтернативы этой глобалистской модели, которая терпит крах на наших глазах (а у дедушки Генри тоже глаза есть), он называет образ "города за стеной". По Киссинджеру, это "прообраз любой власти (...), возглавляемой могущественными вождями, иногда деспотическими, а порой милостивыми, но всегда готовыми защитить свой народ от внешнего врага". Этот действительный архетип суверенного государства автор статьи называет "анахронизмом", который ныне "вдруг ожил и зашевелился". И призывает "мировые демократии" "бороться с этим образом" во имя "идеалов Просвещения", подчеркивая, что это сегодня "особенно важно".

Архитекторы хаоса

Премьер уже сидит, а врач - в гробу. Медик, моливший Бориса Джонсона о помощи людям, скончался
А за этим следует фраза, которая при внешней своей абсурдности смахивает на пароль для посвящённых:
Всеобщее предпочтение спасительной власти легитимному хаосу может разорвать давнее "общественное соглашение".
Толковать её, очевидно, можно только с масонским словарем, поэтому воздержимся. Как и следующий посыл: "Сейчас нам нужно всестороннее самоограничение — и во внутренней политике, и в международной дипломатии". Кому именно и от чего предлагается "самоограничиться"? Тот, кому нужно, мол, поймёт.
Заканчивает свои "апрельские тезисы" Генри Киссинджер весьма энергично: "Мы столкнулись с вызовом истории: преодолевая нынешний кризис, следует построить будущее. Неудача чревата мировым пожаром".
Вот так — ни много ни мало. Начали с коронавируса и Арденн, а закончили апокалиптическим пожаром. То есть налицо почти открытая угроза человечеству, если оно не послушается архитекторов нового мирового порядка и решит заново возвести уже почти разрушенные стены суверенных городов-государств.
Причем, пожар этот, как нам внушают, раздует отнюдь не добрый дедушка Генри со своей мягкой улыбкой и имиджем миротворца, не Ротшильды и Варбурги, стоящие за ним. Нет, это сделают сами несмышлённые земляне, если не поймут всей благой глубины "легитимного хаоса", неизбежно ведущего к спасительному мировому правительству под знаменем "Всевидящего Ока".
Напомним, что ровно год назад Киссинджер дал интервью "Российской газете" и ТАСС, в котором заявил: "Сейчас стоит задача создания нового мирового порядка, и в процессе его создания должны участвовать все государства, с убеждением, что в этом миропорядке им всем будет место".
Похоже, что с точки зрения "архитекторов" процесс этот сильно затянулся, а убеждение некоторых стран в его необходимости не достигло планового уровня. Вот и решили, воспользовавшись оказией, прибегнуть к такому сильному средству, как "мировая пандемия". Однако, видимо, незадачливые маги плохо справляются с управлением духами, которых сами же вызвали. История с коронавирусом грозит принять не совсем тот, а может, и совсем не тот оборот. Поэтому и сигнализирует старик Кисс граду и миру: "Ты туда не ходи, ты сюда ходи. Снег башка попадёт — совсем мёртвый будешь".
Послушать таких аксакалов всегда интересно и небесполезно. Но лучше — у бойниц своего "города за стеной" и главное — не распахивая настежь ворота.
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