Киссинджер назвал конфликт США и Китая началом "холодной войны"

Генри Киссинджер. Фото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Ветеран американской дипломатии выступает за договоренности с КНР

Вашингтон и Пекин обязаны установить определенный формат для взаимодействия, так как их противостояние становится все напряженнее. В противном случае стороны рискуют нарваться на фактор неопределенности, который сопровождал мировую политику, ставшую в свое время причиной Первой мировой войны. Соответствующее заявление сделал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Он заявил, что Китай и США должны обсудить некие пределы, за которыми осуществление угроз станет невозможным. Такая политика, считает бывший дипломат, является необходимой в долгосрочной перспективе, сообщает РИА "ФАН".

"Кто-то может посчитать это абсолютно невозможным. Но в таком случае все приведет к ситуации, напоминающей Первую мировую", – заявил политик.

Также экс-дипломат рассказал, что выступал в свое время за сближение США и Китая для сдерживания СССР. Теперь же между Штатами и КНР назревает очередная "холодная война" в гонке технологических достижений. По этой причине, добавил он, США нуждаются в "новом образе мышления", который предполагает совершение политических маневров в мире, где отсутствует единое превосходство у отдельно взятого государства, передает Bloomberg.

Ранее Киссинджер заявил, что Украина имеет слишком тесные исторические связи с РФ для вступления в НАТО, поэтому ее вхождение в Альянс было бы недальновидным шагом для Запада.