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Кисляк: встреча Путина и Трампа позитивно сказалась бы на отношениях двух стран

03 апреля 2018, 07:54  •  47 • Политика

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Возможная встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа позитивно сказалась бы на отношениях двух стран при любых обстоятельствах. Такое мнение в интервью газете "Коммерсантъ" выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк.

"Встречи между лидерами всегда важны, по крайней мере для того, чтобы привнести ясность в отношения. Поэтому я считаю, что если бы встреча состоялась, то это было бы позитивно при всех обстоятельствах", - сказал он.

Вместе с тем сенатор отметил, что даже если встреча состоится, она вряд ли приведет к серьезному прогрессу из-за отсутствия соответствующего настроя в США. "В результате все происходящее в российско-американских отношениях - это, наверное, самая обостренная степень отсутствия нормальности после окончания холодной войны", - добавил он. Ранее сообщалось, что президенты во время телефонного разговора 20 марта обсуждали возможность встречи, однако ее подготовка пока не ведется.

Отвечая на вопрос об угрозе военного столкновения между Россией и США, Кисляк выразил надежду, что американская администрация не решится на прямой конфликт, так как война между двумя ядерными державами "может уничтожить всех". "У нас достаточно потенциала, чтобы обеспечить такое сдерживание на должном уровне. Но напряженных ситуаций может быть много", - добавил он.

Сенатор также прокомментировал недавнюю высылку 60 российских дипломатов из США на фоне обвинений в адрес РФ со стороны Великобритании в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По его мнению, это не реакция американской администрации на обвинения Лондона, а способ показать свою жесткую позицию по отношению к РФ. "Это продолжение разборок внутри страны. Администрация, похоже, решила показать, насколько она тверда в отношении с Россией", - пояснил Кисляк.

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