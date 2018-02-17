|
Кисляк: все российские программы соответствуют обязательствам Договора о РСМД
17 февраля 2018, 18:24 • 62 • Политика
МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Все российские программы соответствуют обязательствам, которые взяла на себя РФ в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил в субботу первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Все российские программы соответствуют нашим обязательствам, в том числе, по Договору о РСМД, - сказал он. - Мы не можем принять такие домыслы, они используются для пересмотра ядерной доктрины и подходов к использованию ядерного оружия".
"Мне хотелось бы напомнить, что у нас тоже есть вопросы по соблюдению американцами этого договора", - подчеркнул Кисляк. "Здесь существует целый ряд проблем, - напомнил он.
Подпишитесь на нас
62
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
12 февраля 2018, 20:09
|
16 февраля 2018, 08:39
|
14 февраля 2018, 01:24
|
13 февраля 2018, 22:09
|
16 февраля 2018, 15:09
|
12 февраля 2018, 10:24
|
15 февраля 2018, 22:54