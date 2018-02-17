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Кисляк: все российские программы соответствуют обязательствам Договора о РСМД

17 февраля 2018, 18:24  •  62 • Политика

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Все российские программы соответствуют обязательствам, которые взяла на себя РФ в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил в субботу первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Все российские программы соответствуют нашим обязательствам, в том числе, по Договору о РСМД, - сказал он. - Мы не можем принять такие домыслы, они используются для пересмотра ядерной доктрины и подходов к использованию ядерного оружия".

"Мне хотелось бы напомнить, что у нас тоже есть вопросы по соблюдению американцами этого договора", - подчеркнул Кисляк. "Здесь существует целый ряд проблем, - напомнил он.

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