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Кисляк спрогнозировал ухудшение Вашингтоном отношений с Москвой

11 февраля 2020, 21:24  •  41 • Политика
Соединенные Штаты, пытаясь восстановить свое доминирование в мире, осложняют отношения с Россией, и процесс будет длиться долго вне зависимости от победителя на предстоящих выборах президента США. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк в ходе круглого стола на площадке дискуссионного клуба «Валдай».
По его словам, американский подход с попыткой восстановить доминирующие позиции Вашингтона осложняет отношения с Москвой. «К сожалению, боюсь, это надолго, какая бы ни пришла администрация после выборов — республиканская или демократическая», — цитирует дипломата 11 февраля «РИА Новости».
«Мы не вмешивались в выборы. Это абсолютно четко», — подчеркнул Кисляк. Все обвинения США во вмешательстве России в американские выборы были надуманны, добавил он.
В декабре 2019 года глава МИД России Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Вашингтоне обсудили обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы. Трамп предостерег Лаврова от «любого вмешательства в выборы в США».
Лавров в очередной раз указал, что все спекуляции относительно якобы вмешательства России во внутренние процессы в США безосновательны.

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