Кисляк: Россия должна учесть увеличение трат США на вооружение

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Россия должна учесть увеличение трат на вооружение в новом законе о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, за этим стоит обновление военных систем США. Такое мнение во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС выразил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол России в США Сергей Кисляк.

"Разумеется, мы все это должны учитывать, потому что за огромными деньгам, они беспрецедентны, 716 млрд [долларов], будут стоять военные программы, увеличение персонала и, видимо, обновление целого ряда вооружений, которые используют американцы", - сказал он.

При этом сенатор не считает, что закон должен создавать "какое-то ощущение дополнительной изменившейся угрозы". "Нет, мы все это знали, понимали, и наш оборонный бюджет, военные усилия построены на основе необходимой обороны для Российской Федерации. И мы вполне надежно, спокойно, в рамках собственной программы обеспечим безопасность для России при всех обстоятельствах", - заверил Кисляк.

Кисляк также отметил, что некоторые положения закона не содействует режиму контроля над вооружениями и США берут курс на одностороннее давление.

"Несколько положений в этом законе, конечно, не содействуют укреплению этих режимов", - сказал он. Сенатор, в частности, заметил, что США давно сопротивляются "самой идее" применения Договора по открытому небу над их территорией.

По его словам, речь идет о "довольно скептическом, если не сказать циничном" отношении США к контролю над вооружениями как к механизму укрепления безопасности. "Американцы, похоже, берут курс на одностороннее силовое давление", - резюмировал он.

13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом $716 млрд на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября). Церемония подписания прошла на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, где расквартирована 10-я горная дивизия США. Документ предписывает ведомству изучить возможности размещения дополнительных элементов противоракетной обороны в Европе для реагирования на якобы имеющие место нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности со стороны России.