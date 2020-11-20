Кислород в реанимации по 15 минут в день: Зеленского обвинили в геноциде нации

Жуткую по своей трагичности историю рассказала на странице в соцсети Facebook волонтёр Дана Яровая. По её словам, у знакомого в районном центре на Украине отец и сын с коронавирусом попали в больницу.

"15 минут в сутки им давали кислород, - сообщила волонтёр. - Так вот отец отказался от своих 15 минут в день в пользу сына. Отец умер, сына продолжают лечить".

Единственное, чего не знает девушка и что её беспокоит: дают ли сыну за умершего отца те самые пожертвованные 15 минут кислорода.

Яровая отметила, что случай с лимитированным кислородом не единичен, и напомнила о ещё одной громкой недавней истории с женщиной, которая буквально "орала об отсутствии кислорода". Но, судя по посту Яровой, так и не докричалась, умерла.

"Человеку с сатурацией, которому показана реанимация, отказывают в месте в реанимации, ибо некуда, и дают кислород - внимание!!! - на 15 минут в сутки, - возмутилась волонтёр. - Вдумайтесь! 15 минут в сутки!!!"

На фоне этих историй с кислородом для ковидных больных Яровая обвинила украинские власти, включая президента Владимира Зеленского, в геноциде нации. Сама она тоже переболела коронавирусом и не понаслышке знает, каково это - задыхаться так, что невозможно даже слово сказать. Спас её концентратор.

"А теперь представьте человека, который задыхается сутки, и ему на 15 минут дают подышать кислородом. На 15 минут в сутки!!! - негодует волонтёр. - Это просто гестапо, Освенцим в чистом виде. Вы устроили геноцид. Самый настоящий геноцид нации".