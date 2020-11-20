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Кислород в реанимации по 15 минут в день: Зеленского обвинили в геноциде нации
20 ноября 2020, 02:30 • 12 • В мире
Волонтёр Дана Яровая рассказала о трагедии в семье знакомого, где заражённый коронавирусом отец пожертвовал своим кислородом ради сына, также подхватившего COVID. Мужчина умер, а волонтёр, узнав, что людям в реанимации дают по 15 минут кислорода в день, обвинила президента Украины Владимира Зеленского и всю власть страны в геноциде нации.
Жуткую по своей трагичности историю рассказала на странице в соцсети Facebook волонтёр Дана Яровая. По её словам, у знакомого в районном центре на Украине отец и сын с коронавирусом попали в больницу.
"15 минут в сутки им давали кислород, - сообщила волонтёр. - Так вот отец отказался от своих 15 минут в день в пользу сына. Отец умер, сына продолжают лечить".
Единственное, чего не знает девушка и что её беспокоит: дают ли сыну за умершего отца те самые пожертвованные 15 минут кислорода.
Яровая отметила, что случай с лимитированным кислородом не единичен, и напомнила о ещё одной громкой недавней истории с женщиной, которая буквально "орала об отсутствии кислорода". Но, судя по посту Яровой, так и не докричалась, умерла.
"Человеку с сатурацией, которому показана реанимация, отказывают в месте в реанимации, ибо некуда, и дают кислород - внимание!!! - на 15 минут в сутки, - возмутилась волонтёр. - Вдумайтесь! 15 минут в сутки!!!"
На фоне этих историй с кислородом для ковидных больных Яровая обвинила украинские власти, включая президента Владимира Зеленского, в геноциде нации. Сама она тоже переболела коронавирусом и не понаслышке знает, каково это - задыхаться так, что невозможно даже слово сказать. Спас её концентратор.
"А теперь представьте человека, который задыхается сутки, и ему на 15 минут дают подышать кислородом. На 15 минут в сутки!!! - негодует волонтёр. - Это просто гестапо, Освенцим в чистом виде. Вы устроили геноцид. Самый настоящий геноцид нации".
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