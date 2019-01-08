Кишинёв ждёт помощи от Бухареста

А в Германии сравнивают председательство Румынии в ЕС с катастрофой

С первого дня нового года председательство в Совете ЕС на ближайшие шесть месяцев перешло от Австрии к Румынии.

«С новым годом! Мы готовы начать наше первое председательство в Совете Европейского Союза. В 2019 году мы будем работать ради более сильной, более объединённой, более сплочённой и демократической Европы», – говорится в сообщении румынского правительства в Twitter.

В соседней Молдавии возлагают большие надежды на новую роль Румынии в Евросоюзе. Несколько лет назад молдавские политики даже были уверены в том, что именно в период председательства Румынии в ЕС Молдова сможет получить долгожданный статус страны-кандидата в члены Европейского Союза. Так сказать, по-родственному. Сегодня уверенности поубавилось, но надежды остались.

Так, вице-премьер Республики Молдова по европейской интеграции Юрий Лянкэ рассчитывает на то, что благодаря председательству Румынии в ЕС Кишинёв получит дополнительный шанс на сближение с Европой.

«Председательство Румынии – это уникальная возможность для активизации отношений Молдавия-ЕС, начиная с углубления политического диалога и поддержки процесса реформ и заканчивая ускорением реализации проектов по энергетическому и инфраструктурному присоединению посредством строительства мостов и автомагистралей», – написал Лянкэ на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мы рассчитываем на поддержку Бухареста в организации более широких дебатов в ЕС о необходимости предложить Республике Молдова чёткую перспективу присоединения к ЕС», – подчеркнул вице-премьер.

А премьер-министр Молдовы Павел Филип направил поздравительное послание премьер-министру Румынии Виорике Дэнчилэ, в котором выразил надежду на то, что «за время председательства Румынии в Совете Европы Республика Молдова продвинется в отношениях с ЕС и укрепит свои позиции в «Восточном партнёрстве».

«В настоящее время диалог с Бухарестом находится на очень высоком уровне, и совместная повестка дня является европейской. Стороны продолжат внедрение инфраструктурных проектов, которые призваны сблизить Молдову с ЕС», – говорится в послании. Также Филип отметил, что «председательство Румынии в ЕС поможет продвижению европейской повестки для Республики Молдова и для углубления двустороннего сотрудничества».

Но политологи не разделяют надежд политиков на то, что председательство Румынии ускорит вступление Молдовы в ЕС. Ведь в Европе не раз не просто намекали, а открыто говорили, что в ближайшие годы вопрос о членстве Молдавии в ЕС рассматриваться не будет.

«Председательствует Румыния всего полгода. В принципе повестка дня почти утверждена. Председательствующая сторона не может придумывать свой собственный план вопросов. Во-первых, сейчас много проблем в самом Евросоюзе. А, во-вторых, страны, которые претендуют на членство, – Молдова, Украина и ряд других, – ещё очень далеки от тех требований, которые выдвигаются перед каждым государством. Речь идёт о демократических процессах, свободе прессы, юстиции и других аспектах», – считает декан факультета международных отношений Университета имени Константина Стере Павел Мидриган.

По его мнению, Кишинёв сначала должен понять, какие задачи ставит перед ним Евросоюза, а потом уже перейти к их решению.

«Ведь и финансирование приостановлено из-за того, что мы не хотим слушать, а только на что-то рассчитываем, но не делаем. Были и рекомендации Венецианской комиссии, но их тоже не услышали», – напомнил Мидриган.

Эксперт уверен, что не Молдова должна стремиться любым путём попасть в Евросоюз, нужно чтобы Молдову пригласили «войти в ЕС».

Хотя Румыния на посту председателя ЕС всё-таки кое-чем может помочь своей соседке – например, в вопросах региональной безопасности или миграции, отмечает он.

Но, скорей всего, «вопрос по Молдове не окажется среди важных тем, которые будут обсуждаться Евросоюзом», – прогнозирует Мидриган.

Политолог Дионис Синдус считает, что при других обстоятельствах Молдова могла бы рассчитывать на какие-то преимущества от председательства Румынии в ЕС, хотя бы на получение европейской помощи, но не сегодня.

«Румыния получила председательство, будучи подготовленной с технической точки зрения, но не подготовленной политически. Румыния сейчас столь слаба, что не сможет на европейском уровне продвигать повестку в интересах Молдовы», – заявил эксперт в интервью Радио Свобода.

Единственное, по его мнению, что сможет сделать соседняя страна – это закрыть глаза на то, что будет происходить в Кишинёве во время парламентских выборов

«Очевидно, что Румыния как страна-председатель в Совете ЕС может закрывать глаза на некоторые вещи, которые происходят в Кишинёве, и речь здесь в первую очередь о парламентских выборах», – сделал вывод Синдус.

А пока в Молдове надеются на помощь Румынии в европейских делах, немецкая пресса называет катастрофой председательство одной из самых бедных стран Европы в ЕС. Да что там, сам румынский президент прежде называл своё государство абсолютно не готовым к столь важной международной миссии. В сложное для ЕС время, на которое выпадают вопросы Brexit и европейские выборы, в Европе обеспокоены, справится ли Румыния с теми вызовами, который приходятся на её председательство. Тем более, что в самой Румынии развивается политический кризис, и тут уж явно не до соседей.