Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы обрушились на Байдена: "Лавров прав..."
Путин категорично ответил на требование Меркель по Донбассу
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
Главная / Украина

Кишинёв заплатит молдаванам, чтобы не хотели в Приднестровье

11 апреля 2021, 02:30  •  37 • Украина
Коммунальные услуги в Молдове в два-пять раз выше, чем в ПМР
Депутаты молдавского парламента решили приплатить жителям приграничных с Приднестровской Молдавской Республикой населённых пунктов, «чтобы им не хотелось в Приднестровье».
Называется подобная доплата компенсацией, и, как оказалось, у жителей приграничных с ПМР сёл есть веские основания для желания присоединиться к непризнанной республике – никакой политики и идеологии, только экономика.
Два законопроекта (один от социалистов, другой – от партии «Платформа DA») были поданы в начале апреля, а на заседании парламента 9 апреля их утвердили в первом чтении.
Вся проблема в огромной разнице в стоимости коммунальных услуг, которую платят жители правого и левого берегов Днестра.
В Молдове тарифы на газ для населения в пять раз выше, чем тарифы на газ в Приднестровье. Молдавская электроэнергия в два раза дороже приднестровской. Когда-то, на заре независимости, инфраструктура молдавских приграничных населённых пунктов была связана с приднестровской, в связи с чем они получали коммунальные услуги от приднестровских поставщиков, хотя административно их контролировал Кишинёв. Оплачивали коммунальные услуги жители также Тирасполю, так что со временем такую «несправедливость» в Кишинёве исправили. И тогда же ввели компенсацию жителям этих сёл от Молдовы, чтобы как-то сгладить шок от пятикратного повышения тарифов.
Принятые в пятницу в первом чтении законопроекты предлагают начать выплату таких же компенсаций жителям ещё семи сёл.
«Жители Приднестровья чаще общаются с жителями молдавских сёл, находящихся рядом с границей. И когда жители этих молдавских сёл живут хуже, то это наша большая проблема. Мы предложили включить в список на получение компенсации несколько сёл, которые расположены непосредственно у Приднестровья»,
– объяснил журналистам причину подобного законопроекта заместитель председателя партии «Платформа DA» Александр Слусарь. Тем самым признав, что жизнь в приднестровских сёлах намного привлекательнее, а там и до желания жить так же недалеко.
Проект от ПСРМ на ту же тему представлял социалист Григорий Новак. По его словам, законодательная инициатива поможет восстановить социальное равенство в регионе, «так как местные жители сталкиваются с постоянными проблемами в передвижении и в ведении бизнеса». Проблемы эти, кстати, создают в Кишинёве для граждан Приднестровья, с ними приходится сталкиваться и жителям приграничных молдавских сёл.
Законопроекты раскритиковал экс-вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя.
«Совершенно непонятно, в чём логика этих законопроектов. Потому что сосед платит меньше? Так можно и до Кагула, и до Окницы дойти»,
– возмущается Фленкя.
По его словам, есть молдавские сёла, жители которых самовольно подключаются к приднестровским поставщикам газа и электроэнергии, чтобы платить меньше, бывают случаи, когда половина села подключены к приднестровским поставщикам, а другая половина – к молдавским. С такими случаями и приходится разбираться Бюро по реинтеграции, отметил он.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
10 апреля 2021, 04:30
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
09 апреля 2021, 07:25
США перебрасывают в Украину оперативно-тактические ракетные комплексы
10 апреля 2021, 09:05
«Близится развязка»: украинский политик указал, зачем военные США прибыли в Донбасс
08 апреля 2021, 17:40
"Зеленский в отчаянии": США "слились" из блицкрига в Донбассе
10 апреля 2021, 21:00
Грозный и символичный жест Москвы напомнил Киеву о «грузинском опыте»
10 апреля 2021, 18:15
На Украине назвали провальными итоги визита Зеленского в Катар
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 апреля 2021, 22:50
Белорусский министр расшифровал заявление Кравчука: "Достойно пера Жванецкого&qu...
11 апреля 2021, 01:35
«Зеленский боится до смерти»: В Киеве признали, что первый же удар РФ развалит ВСУ
11 апреля 2021, 00:40
Подлодки России в Арктике недосягаемы для США: Адмирал ответил на слова об уязвимости
11 апреля 2021, 00:40
Никаких исключений: В канцелярии Джонсона объяснили его отказ идти на похороны принца...
11 апреля 2021, 00:35
«Не справился с управлением на обледеневшей дороге»: в ДТП с туристическим автобусом ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 апреля 2021, 05:55
Под вой и улюлюканье с королевы красоты сорвали корону: Пострадали причёска и самолюбие
09 апреля 2021, 07:25
США перебрасывают в Украину оперативно-тактические ракетные комплексы
08 апреля 2021, 17:40
Меркель выдвинула русским невыполнимое требование
06 апреля 2021, 03:20
Разведку ВСУ застали врасплох под Горловкой. Скоротечный бой обернулся побегом
05 апреля 2021, 09:55
После очередного выпада Зеленского не смолчал даже спикер Рады
06 апреля 2021, 07:00
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
04 апреля 2021, 16:30
"Путин даёт отпор задирам в НАТО - да как он смеет?" Британцы предсказали незавидную участь Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.