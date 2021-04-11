Кишинёв заплатит молдаванам, чтобы не хотели в Приднестровье

Коммунальные услуги в Молдове в два-пять раз выше, чем в ПМР

Депутаты молдавского парламента решили приплатить жителям приграничных с Приднестровской Молдавской Республикой населённых пунктов, «чтобы им не хотелось в Приднестровье».

Называется подобная доплата компенсацией, и, как оказалось, у жителей приграничных с ПМР сёл есть веские основания для желания присоединиться к непризнанной республике – никакой политики и идеологии, только экономика.

Два законопроекта (один от социалистов, другой – от партии «Платформа DA») были поданы в начале апреля, а на заседании парламента 9 апреля их утвердили в первом чтении.

Вся проблема в огромной разнице в стоимости коммунальных услуг, которую платят жители правого и левого берегов Днестра.

В Молдове тарифы на газ для населения в пять раз выше, чем тарифы на газ в Приднестровье. Молдавская электроэнергия в два раза дороже приднестровской. Когда-то, на заре независимости, инфраструктура молдавских приграничных населённых пунктов была связана с приднестровской, в связи с чем они получали коммунальные услуги от приднестровских поставщиков, хотя административно их контролировал Кишинёв. Оплачивали коммунальные услуги жители также Тирасполю, так что со временем такую «несправедливость» в Кишинёве исправили. И тогда же ввели компенсацию жителям этих сёл от Молдовы, чтобы как-то сгладить шок от пятикратного повышения тарифов.

Принятые в пятницу в первом чтении законопроекты предлагают начать выплату таких же компенсаций жителям ещё семи сёл.

«Жители Приднестровья чаще общаются с жителями молдавских сёл, находящихся рядом с границей. И когда жители этих молдавских сёл живут хуже, то это наша большая проблема. Мы предложили включить в список на получение компенсации несколько сёл, которые расположены непосредственно у Приднестровья»,

– объяснил журналистам причину подобного законопроекта заместитель председателя партии «Платформа DA» Александр Слусарь. Тем самым признав, что жизнь в приднестровских сёлах намного привлекательнее, а там и до желания жить так же недалеко.

Проект от ПСРМ на ту же тему представлял социалист Григорий Новак. По его словам, законодательная инициатива поможет восстановить социальное равенство в регионе, «так как местные жители сталкиваются с постоянными проблемами в передвижении и в ведении бизнеса». Проблемы эти, кстати, создают в Кишинёве для граждан Приднестровья, с ними приходится сталкиваться и жителям приграничных молдавских сёл.

Законопроекты раскритиковал экс-вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя.

«Совершенно непонятно, в чём логика этих законопроектов. Потому что сосед платит меньше? Так можно и до Кагула, и до Окницы дойти»,

– возмущается Фленкя.

По его словам, есть молдавские сёла, жители которых самовольно подключаются к приднестровским поставщикам газа и электроэнергии, чтобы платить меньше, бывают случаи, когда половина села подключены к приднестровским поставщикам, а другая половина – к молдавским. С такими случаями и приходится разбираться Бюро по реинтеграции, отметил он.