Кишинёв за Великую Румынию и против российских миротворцев

Приднестровью жить!

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновски сообщил о регистрации секретариатом ООН поданного Кишинёвом проекта резолюции о выводе российского воинского контингента из Приднестровья. Проект молдавской резолюции ООН намерена рассмотреть 22 июня – в день начала Великой Отечественной войны Советского Союза. Дата особая в истории и Молдавии, и России.

Это похоже на скоординированную извне атаку: накануне Грузия подала в ООН проект резолюции о выводе российских миротворцев из Абхазии и Южной Осетии.

«Молдавские власти настаивают на безусловном и полном выводе Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в силу их незаконного пребывания на территории Республики Молдова, но не ротационного контингента, являющегося частью военного компонента Объединённой военной комиссии…. в соответствии с положениями молдавско-российского соглашения о принципах мирного урегулирования от 21 июля 1992 г.», – заявил Ульяновски.

В Тирасполе сразу разгадали хитрость Кишинёва, состоящую в том, чтобы поделить российских военнослужащих на миротворцев и «не миротворцев». Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев указал Ульяновски, что на берегах Днестра нет других российских войск, кроме миротворческих.

Выступая на словах за мир, молдавское правительство старается избавиться от миротворческого контингента. ОГРВ – часть функционирования единого механизма миротворческой операции и участвует в ротации миротворческих подразделений. Российские военнослужащие либо выполняют прямые миротворческие функции, либо охраняют склады артиллерийских боеприпасов в селе Колбасна, где 57% боеприпасов просрочены и не подлежат транспортировке.

Уход российских «голубых касок» с берегов Днестра приведёт к дестабилизации региона и повысит шанс возникновения нового конфликта, убеждены в Тирасполе. Ведь прорумынское крыло молдавского политикума не оставляет попыток ликвидации приднестровского суверенитета.

Пока существует не зависящее от Кишинёва Приднестровье, проект «Великой Румынии», выдвигаемый теми, кто ностальгирует по временам ближайшего союзника Гитлера маршала Антонеску, не имеет шансов состояться.

А европейский Запад, как и в 1941 году, пытается осуществить сегодня с помощью дипломатии свой давнишний Drang nach Osten.