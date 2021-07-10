Кишинёв за 48 часов до выборов второе сократил количество избирательных участков в ПМР

Голосование приднестровцев для Санду крайне нежелательно

Буквально накануне проведения досрочных парламентских выборов в Молдове, Апелляционная палата (АП) Кишинёва своим решением обязала Центральную избирательную комиссию уменьшить число избирательных участков для жителей Приднестровья с 41 до 12.

Как известно, на территории Приднестровской Молдавской Республики проживает 250 тысяч граждан, имеющих молдавские паспорта. Этих граждан традиционно боятся в Молдавии во время каждых выборов – приднестровцы голосуют в основном за левые силы – социалистов и коммунистов и почти никогда – за прозападные политические силы. Поэтому на этих парламентских выборах, на которых усилиями Запада должна победить партия президента Майи Санду PAS, присутствие жителей ПМР крайне нежелательно. С этим и связано беспрецедентное решение суда в Кишинёве об уменьшении количества избирательных участков более чем в три раза.

В Кишинёве уже звучат лозунги: «Нечего пускать приднестровцев с молдавскими паспортами на наши выборы!». И ведь не пускают – во время проведения каждых выборов особо активные молдавские националисты устраивают потасовки и драки, пытаясь не пропустить на избирательные участки жителей Приднестровья.

Сегодня прозападные молдавские силы подсчитывают, сколько дополнительных мест в парламенте может получить блок коммунистов и социалистов, если разрешить приднестровцам проголосовать на выборах 11 июля. По их подсчётам получается много – минимум семь дополнительных депутатских мандатов.

Поэтому и отправились активисты прорумынской партии AUR на КПП Варница в Зоне безопасности, попытавшись попасть на левый берег Днестра – «пообщаться» с жителями Приднестровья.

Пограничники не пропустили унионистов, дело дошло до драки, вмешаться пришлось представителям Генерального инспектора полиции Молдовы, чтобы успокоить разбушевавшихся унионистов.

«Это попытка запугать потенциального приднестровского избирателя, внушив ему мысль о том, что в день выборов могут быть какие-то провокации. И сейчас, когда эти люди из прорумынского политического формирования ещё и попытались проникнуть на территорию Приднестровья, лишний раз доказывает, что эти планы могут быть реализованы»,

– прокомментировал события на КПП Варница директор приднестровского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

По его мнению, такая ситуация опасна тем, что всё будет происходить в Зоне безопасности, где за стабильность отвечают миротворцы.

Глава Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон уверен – решение суда сократить количество избирательных участков на территории Приднестровья ставит под сомнение легитимность самих выборов и пообещал обжаловать это решение.

«Это не окончательное решение, потому что его ещё нужно обжаловать. Апелляционная палата и система юстиции ориентируются сейчас на президента страны. Это узурпация власти. Того, что происходит сейчас, никогда ещё не было в Молдове. За 48 часов до выборов закрыть 30 избирательных участков по решению АП – это показывает отчаяние PAS. Они понимают, что у них нет ни единого шанса выиграть, и идут на грубые нарушения, которые ставят под сомнение легитимность этих выборов»,

– заявил экс-президент Молдовы.

Он предупредил, что такими действиями Майя Санду перешла все «красные линии» и теперь должна быть готова к массовым протестам в стране.

В пятницу с утра перед зданием Высшей судебной палаты в Кишинёве собрался митинг протеста против решения ВСП о сокращении количества избирательных участков. Выступивший перед собравшимися Игорь Додон призвал всех быть готовыми выйти на улицы в воскресенье 11 июля.

«В пятницу, 9 июля, ЦИК оспорила в Высшей судебной палате решение Апелляционной палаты о сокращении числа избирательных участков для жителей Приднестровья с 41 до 12. Мы изучили это решение, считаем его неоправданным. Ждём решение инстанции»,

– сообщил в пятницу утром председатель Центризбиркома Дорин Чимиль.

Вот только до открытия избирательных участков остаётся всё меньше времени – счёт пошёл на часы.