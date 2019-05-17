Кишинёв вновь раздувает скандал вокруг военных складов в Приднестровье

Олег Беляков: требования Кишинёва убрать боеприпасы со складов в Колбасне связаны с политическими моментами

Неделю назад с рабочим визитом Кишинёв посетил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини. В столице Молдавии он встретился с вице-премьером по реинтеграции Кристиной Лесник. В ходе переговоров Лесник пожаловалась спецпредставителю, что военные склады на территории Приднестровской республики представляют «серьёзную угрозу населению».

«Для нас особое значение имеет как национальная, так и региональная безопасность. Российские военные склады с боеприпасами расположены недалеко от украинской границы. У нас не было и нет ясного отчёта о том, какие боеприпасы и в каком количестве хранятся на этих складах. Не исключено, что эти боеприпасы и вооружение могут стать причиной кризисной ситуации», – заявила Лесник.

Напомним, в селе Колбасна ещё со времён СССР находятся военные склады с десятками тысяч тонн боеприпасов. За прошедшую четверть века удалось утилизировать лишь половину арсенала. В последнее время Кишинёв всё чаще стал поднимать вопрос на всех уровнях, требуя «убрать российское вооружение из непризнанной республики». Этот вопрос напрямую связан с находящейся на территории Приднестровья Оперативной группой российских войск (ОГРВ), чья основная задача – охрана этих военных складов.

Франко Фраттини ничего не оставалось, как пообещать, что возможность инспекции складов будет рассмотрена.

«Мы осуществили несколько попыток получить право на свободное посещение этого склада, но они пока не увенчались успехом. Там хранится старое оружие, которое нельзя перевозить для уничтожения в другое место, это представляет опасность для людей региона», – отметил Фраттини.

Впрочем, политик должен понимать, что сначала нужно добиться согласия на «проверку» у Министерства обороны Российской Федерации, кроме которого никто не даст разрешения на «инспекцию», как бы этого ни хотели в Кишинёве.

Сопредседатель Объединённой контрольной комиссии в Приднестровье Олег Беляков уверен, что все требования Кишинёва убрать боеприпасы со складов в Колбасне связаны с политическими моментами, а не с заботой о безопасности населения. По его словам, эти «склады находятся в исключительном ведении Российской Федерации, которая и обеспечивает безопасность объекта».

«Перед тем как делать такие предложения, необходимо знать мнение самой российской стороны. Боеприпасы находятся под надёжной охраной и обслуживанием российских специалистов, которые знают досконально об их техническом состоянии. Никаких малейших инцидентов за десятилетия на данных складах не произошло», – напомнил сопредседатель.

Однако Кишинёв не сдаётся – чрезвычайный и полномочный посол Молдавии в Австрии Виктор Осипов, выступая на Форуме по сотрудничеству в области безопасности, в который раз поднял вопрос «о законности нахождения российских войск в Приднестровье». Он уверяет, что ОГРВ находится на территории ПМР незаконно.

«Российская сторона на протяжении многих лет, оправдывая своё военное присутствие, ссылается на мирное соглашение от 21 июля 1992 года. При этом в тексте документа отсутствует любое упоминание, которое может быть истолковано как оправдание иностранного военного присутствия», – заявил в своём выступлении Виктор Осипов.

В Тирасполе же уверены – если российские миротворцы уйдут из Приднестровья, начнётся новая военная агрессия со стороны Молдовы против непризнанной республики. При этом военные склады в Колбасне (одни из самых больших военных складов в Европе) на территории конфликта могут привести к непредсказуемым последствиям.