Кишинёв внезапно решил возвращать приднестровцев домой

В Тирасполе в ответ призвали прекратить политизацию очевидных гуманитарных вопросов

Бюро по реинтеграции Молдовы требует, чтобы граждане Приднестровья, которые в связи с пандемии и объявлением карантина остались в других странах и хотят вернуться домой, обращались за помощью не в Тирасполь, а в Кишинёв.

«Бюро по реинтеграции информирует граждан Республики Молдова, проживающих на левом берегу Днестра, о том, что законные государственные органы Республики Молдова – единственные, которые вправе вести переговоры с властями иностранных государств об организации международных пассажирских перевозок»,

– цитирует сообщение Moldpres.

В Кишинёве советуют всем гражданам Приднестровья, которые находятся за границей, обращаться в посольства или консульства Молдовы. А само Бюро по реинтеграции обещает «приложить все усилия для оказания помощи гражданам Республики Молдова, проживающим в Приднестровском регионе, которые хотят вернуться в страну».

В Тирасполе с удивлением встретили такое заявление вице-премьера Молдовы Кристины Лесник, которая обычно отказывается от решения приднестровских проблем. К тому же заявление было сделано после того, как сотни граждан ПМР уже давно возвращены домой и после неоднократных обращений за помощью к Кишинёву.

«Вызывает недоумение эмоционально негативная реакция офиса К. Лесник. Причины недовольства Молдовы кроются в том, что неоднократные обращения к молдавскому политическому представителю по существу данных проблем были проигнорированы. Молдавская сторона фактически самоустранилась от оказания содействия по множеству критических ситуаций, непосредственно связанных с обеспечением неотъемлемых прав и интересов людей»,

– говорится в заявлении МИД ПМР.

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев напомнил Кишинёву, что для возвращения приднестровцев МИД ПМР взаимодействовал напрямую «с внешнеполитическими ведомствами, дипломатическими и консульскими представительствами иностранных государств, в том числе и соседней Молдовы». Игнатьев особо подчеркнул тот факт, что указанные структуры «в подавляющем большинстве проявили адекватность, понимание гуманитарного характера и степени оперативности адресованных им вопросов». При этом никакого посредничества Молдавии в переговорах не требовалось, в связи с чем заявление Бюро по реинтеграции Молдовы вызывает удивление и недоумение, отметили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья. И пообещали и далее делать всё от них зависящее «для защиты прав и интересов граждан Приднестровской Молдавской Республики, в том числе в чрезвычайных обстоятельствах пандемии».

«Призываем молдавскую сторону отказаться от зашоренной тупиковой позиции, прекратить политизацию очевидных гуманитарных вопросов и вернуться к ответственной содержательной работе в переговорном процессе»,

– в который раз призвали на левом берегу Днестра.