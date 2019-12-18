Кишинёв в который раз обманул Гагаузию

Пакет «гагаузских законов» не принят к юбилею автономии

23 декабря Гагаузия, автономная территория в составе Молдовы, будет отмечать юбилей – 25-летие создания. Не так давно, в октябре, президент Молдавии Игорь Додон торжественно пообещал, что к юбилею Гагаузии парламент обязательно рассмотрит и утвердит пакет «гагаузских законов», который депутаты не могут принять на протяжении уже нескольких лет. От принятия же этих законов зависит реальная автономия Гагаузии.

В связи с этим депутаты Народного собрания Гагаузии на своём последнем заседании приняли решение приостановить работу совместной группы с депутатами парламента Молдовы до тех пор, пока парламент не примет пакет «гагаузских законов».

«Мы должны принять постановление о приостановке работы наших депутатов в совместной комиссии до тех пор, пока не решат вопрос с тремя гагаузскими законопроектами»,

– заявил в своём выступлении депутат Фёдор Яниогло. Хотя башкан Гагаузии Ирина Влах и призывала депутатов «не горячиться», «вести диалог, а не закрываться».

Ирина Влах привела в пример итальянскую автономию Южный Тироль: «Эта автономия строится около 70 лет. Она стала богатой только в последние 10−15 лет. Рим им тоже ничего не давал и противопоставлял себя. Казалась бы, демократия, Европа… Но они добились успеха только в последние 10 лет».

Впрочем, пример Южного Тироля не произвёл должного впечатления на Народное собрание, а его депутаты стали вспоминать, сколько раз (и сколько лет) Гагаузию обманывал Кишинёв – власти Молдовы меняются, а отношение к Гагаузии остаётся прежним.

«Будьте уверены, они найдут причину не принять – и этот состав парламента, и следующий. Когда им надо снять правительство Санду, они находят голоса, договариваются, а для нас не могут»,

– привёл аргумент депутат Народного собрания Илья Узун.

В Кишинёве же социалисты оправдываются тем, что они готовы были проголосовать за «гагаузские законы», когда были в коалиции с блоком ACUM, теперь же им не хватает голосов и необходимо договариваться с демократами. Демократы же уверяют, что готовы проголосовать за этот пакет законов, и вполне можно успеть это сделать за оставшиеся дни до нового года.

По мнению же исполнительного директора Ассоциации за демократию через участие (ADEPT) Игоря Боцана, сегодняшний расклад политических сил в Молдове не даст принять этот пакет «гагаузских законов» в ближайшее время.

«Заявление о том, что гагаузские законопроекты будут приняты, Игорь Додон делал, когда была другая коалиция. Сейчас неформальная коалиция с демократами. Теперь президент может говорить, что он за то, чтобы принять законы, но с другими невозможно найти общий язык»,

– считает Боцан.

А глава кишинёвского центра анализа и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы предлагает пересмотреть тот вариант законопроектов, который был разработан два года назад, а потом перекроен демократами.

Напомним, пакет «гагаузских законов» регламентирует местное управление автономии и особый правовой статус Гагаузии. Однако после принятия этих законопроектов в молдавском парламенте о них благополучно забывали, а, вспоминая, обещали принять, и вновь забывали – за теми политическими кризисами, которые сотрясают Молдавию, парламенту некогда вспомнить про Гагаузию.

Хотя башкан Гагаузии Ирина Влах не раз напоминала Кишинёву, что решение гагаузского вопроса в парламенте и предоставление Гагаузии реальной автономии может помочь в урегулировании приднестровского конфликта

«Решение «гагаузских вопросов» могло бы сделать Гагаузию привлекательным примером для Приднестровья. И для Гагаузской автономии, и для предполагаемой приднестровской автономии закон должен быть идентичен. Мы должны обсуждать это вместе, а не бороться друг с другом»,

– уверена башкан.