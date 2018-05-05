Кишинёв требует от России отказаться от военного парада в Тирасполе ко Дню Победы

Миротворческая миссия России на берегах Днестра – одна из самых успешных

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) потребовало от командования Оперативной группы российских войск в Приднестровье отказаться от участия в военном параде в Тирасполе ко Дню Победы и вывести миротворческий контингент с берегов Днестра.

«МИДЕИ… призывает власти Российской Федерации отказаться от военных действий, демонстрирующих вызывающий характер по отношению к Конституции Республики Молдова», – говорится в специально изданном по этому поводу пресс-релизе.

День Победы, который МИДЕИ перепутало с военными действиями, мешает молдавским евроинтеграторам тем, что служит сплочению коллективной памяти всех народов бывшего Советского Союза вокруг героической эпопеи Великой Отечественной войны.

В этой памяти нет места культу фашистского прихвостня румынского маршала Антонеску, по приказу которого румынские войска атаковали Советский Союз одновременно с гитлеровцами 22 июня 1941 года и сослали в нацистские концлагеря более 40 тыс. румынских евреев.

В этой памяти нет места главному геополитическому детищу маршала Антонеску – проекту «Великая Румыния», которая должна была возникнуть за счёт поглощения соседних земель и при поддержке нацистской Германии. Только нахождение в составе СССР спасло тогда молдаван от окончательной переделки в румын.

Сегодняшние молдавские евроинтеграторы хотят завершить то, что Красная армия не позволила сделать Антонеску в 1941 году, – уничтожить молдавскую государственность превращением Молдовы в румынскую провинцию, а молдаван – в румын второго сорта.

Этому сценарию мешают независимое Приднестровье и дислоцированные там российские миротворцы. Миротворческая миссия России на берегах Днестра является одной из самых успешных миссий подобного рода и единственной в Восточной Европе, которой удалось остановить гражданское кровопролитие. Благодаря российским «голубым каскам» Молдавия и Приднестровье уже двадцать шесть лет наслаждаются миром.

Грязные выпады молдавских политиков в адрес российских миротворцев накануне Дня Победы следует расценивать как покушение на святую память о подвиге победителей нацизма.