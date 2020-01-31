Кишинёв согласился решить транспортную проблему Приднестровья

15 лет назад Молдова уничтожила транспортные перевозки Тирасполя

В штаб-квартире Миссии ОБСЕ в Кишинёве состоялась встреча экспертных групп по вопросам развития автотранспорта и дорожной инфраструктуры, на которой молдавская сторона согласилась выдавать водителям Приднестровской Республики молдавские права.

А молдавское Бюро по реинтеграции гарантирует, что в совместных пунктах регистрации транспортных средств (ПРТС) в Тирасполе и в Рыбнице власти Молдовы обеспечат выдачу гражданам Приднестровья водительских удостоверений международного образца.

«Хотя проблема не подпадает под действие протокола об участии приднестровского транспорта в международном дорожном движении от 24 апреля 2018 года, Молдова может предоставить услугу по изменению водительских прав региона на национальную модель»,

– отметили представители молдавской стороны.

Также на встрече стороны договорились «ускорить поиск устойчивого компромисса».

Напомним, что с 2018 года жители Приднестровской Республики пересекать границу с Евросоюзом должны на автомобилях с нейтральными номерами, которые выдаются в ПРТС Тирасполя и Рыбницы.

Однако это решит лишь одну сторону проблемы, потому что касается только личного автотранспорта. Грузовой и пассажирский транспорт Приднестровья по-прежнему не может выехать за границу в связи с чем Республика несёт большие убытки. По сути, Молдова пятнадцать лет назад убила целую сферу экономики Приднестровья – раньше приднестровские перевозчики осуществляли более шести тысяч рейсов в год. Затем, по решению Молдовы, приднестровский грузовой транспорт не стали пропускать через границы и две тысячи человек потеряли работу, а республиканский бюджет – 17 миллионов долларов ежегодного дохода.

Сегодня в Тирасполе предлагают воскресить эту сферу экономики, для этого необходимо просто согласие Кишинёва на выдачу нейтральных номеров для грузового и пассажирского транспорта. На встрече в Кишинёве приднестровская сторона в который раз подняла этот вопрос.

МИД ПМР разработал проект протокольного решения и ещё в октябре прошлого года дипломаты передали его молдавской стороне. Однако в Кишинёве предпочли отмолчаться и не отвечать на это предложение. На встрече в Миссии ОБСЕ молдавская сторона пообещала документ изучить.