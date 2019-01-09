Кишинёв собрался разжечь конфликт с Приднестровьем

«Новая стратегия» – заявка на пересмотр формата «5+2»

Из-за информационной шумихи в СМИ, связанной с предстоящими парламентскими выборами в Молдове, осталось не слишком замеченным заявление вице-премьера по реинтеграции Кристины Лесник, в котором она пообещала решить все проблемы, связанные с Приднестровьем, которые предыдущие власти решить не могли почти за тридцать лет. Для этого придумана так называемая «новая стратегия», – её Кишинёв принял в одностороннем порядке, без согласования с Тирасполем.

Лесник объявила об этом ещё 26 декабря на итоговой пресс-конференции, но события предвыборной кампании, а затем новогодние праздники, отодвинули новости, связанные с Приднестровьем, на второй план. Хотя именно они имеют взрывное содержание и чётко показывают, что действующая власть Молдовы ориентирована на разжигание конфликта с ПМР по обкатанному на Украине сценарию.

Во-первых, госпожа Лесник возмутилась тем, что «приднестровский конфликт иногда называют молдо-приднестровским». По её мнению, это «спекуляция», мол, под документом о перемирии от 1992 года стоят подписи президентов России и Молдовы Бориса Ельцина и Мирчи Снегура. И поэтому официально это российско-молдавский документ о прекращении огня. Из заявления Лесник следует, что Приднестровье не является стороной конфликта, этой стороной является Россия. Очень знакомо, правда? На Украине тоже объявили вооружённый конфликт сил киевского режима с армиями непризнанных республик Донбасса «войной с Россией», вот и правительство Молдовы решило стать на тот же путь.

Во-вторых, правительство Молдовы собралось действовать более решительно для того, чтобы «принудить Тирасполь принять все условия Кишинёва». Речь о том, что все экономические и гуманитарные вопросы, важные для Приднестровья, теперь будут прямо увязаны с вопросами политическими, а именно – с возвращением в состав РМ.

В-третьих, принуждать Тирасполь к объединению Кишинёв будет не самостоятельно, а вместе с Тбилиси и Киевом, – недавно был подписан трёхсторонний меморандум «о координации усилий по реинтеграции неподконтрольных территорий». Лесник поблагодарила американского посла Дерека Дж. Хогана «за поддержку, которую оказывают США Кишинёву, Киеву и Тбилиси в их общих устремлениях». Совершенно ясно, что «новая стратегия» написана под диктовку Вашингтона.

В-четвёртых, главный акцент правительство Молдовы намерено поставить на вопросах безопасности, а именно на российских миротворцах, их присутствии в Приднестровье.

Фактически сообщение Лесник о «новой стратегии» в отношении ПМР – заявка на пересмотр не только международного переговорного формата по Приднестровью «5+2», но и позиций его участников: РФ и ПМР.

Особая роль отведена Украине. Из гаранта мира в Приднестровье это государство всё больше превращается в фитиль, необходимый для разжигания конфликта спустя почти 28 лет.

Не странно ли, что ещё до введения военного положения в десяти регионах Украины, Пётр Порошенко вдруг назвал Приднестровье «таким же опасным, как и Крым», а на границе с ПМР пообещал разместить специальную группировку сил. А начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко встретился с коллегой из Молдовы Игорем Кутие и обсудил план взаимодействия на случай обострения ситуации в Приднестровье. Молдавский военачальник зачем-то поехал в Донбасс к линии фронта.

Подливают масла в огонь и американские СМИ – буквально перед Новым годом издание Newsweek опубликовало статью с предсказанием, что в новогодние праздники Россия нападёт на Украину и заберёт Приднестровье, а «жители Молдовы проснутся на границе с Россией». Не угадали, разумеется, но для нагнетания напряжённости в регионе и бредовые прогнозы хороши. Ведь речь идёт уже не об урегулировании конфликта в Приднестровье, а о новом его разжигании. «Новая стратегия» правительства РМ, созданная при поддержке США, предусматривает принудительное воссоединение Приднестровья с Молдовой при участии украинской и грузинской сторон.

«В Молдове 26 лет сохраняется мир, Грузия распалась после нападения Саакашвили (при поддержке США) в 2008 года на Южную Осетию и российских миротворцев, боевые действия на Украине не останавливаются ни на минуту. Чей опыт хочет позаимствовать Кишинев? Опыт достижения мира или братоубийственной войны?», – пишет газета «Молдавские ведомости», анализируя заявление Кристины Лесник о «новой стратегии».

К сожалению, сбываются худшие предположения о том, что Приднестровье рассматривается США как ещё одна точка приложения сил с целью усилить давление на Россию (а заодно и на Европу). И время выбрано не случайно – в период выборов, когда правящая верхушка Молдовы готова заплатить любую цену, чтобы удержать власть.