Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Евгений Спицын. Почему Япония нуждается в России
"Путина как "страшилку" ликвидируют...": в украинских соцсет...
Выход из Евросоюза как альтернатива для Германии?
Путину рассказали про научные горбы
Главная / Украина

Кишинёв собрался разжечь конфликт с Приднестровьем

09 января 2019, 17:09  •  92 • Украина
«Новая стратегия» – заявка на пересмотр формата «5+2»
Из-за информационной шумихи в СМИ, связанной с предстоящими парламентскими выборами в Молдове, осталось не слишком замеченным заявление вице-премьера по реинтеграции Кристины Лесник, в котором она пообещала решить все проблемы, связанные с Приднестровьем, которые предыдущие власти решить не могли почти за тридцать лет. Для этого придумана так называемая «новая стратегия», – её Кишинёв принял в одностороннем порядке, без согласования с Тирасполем.
Лесник объявила об этом ещё 26 декабря на итоговой пресс-конференции, но события предвыборной кампании, а затем новогодние праздники, отодвинули новости, связанные с Приднестровьем, на второй план. Хотя именно они имеют взрывное содержание и чётко показывают, что действующая власть Молдовы ориентирована на разжигание конфликта с ПМР по обкатанному на Украине сценарию.
Во-первых, госпожа Лесник возмутилась тем, что «приднестровский конфликт иногда называют молдо-приднестровским». По её мнению, это «спекуляция», мол, под документом о перемирии от 1992 года стоят подписи президентов России и Молдовы Бориса Ельцина и Мирчи Снегура. И поэтому официально это российско-молдавский документ о прекращении огня. Из заявления Лесник следует, что Приднестровье не является стороной конфликта, этой стороной является Россия. Очень знакомо, правда? На Украине тоже объявили вооружённый конфликт сил киевского режима с армиями непризнанных республик Донбасса «войной с Россией», вот и правительство Молдовы решило стать на тот же путь.
Во-вторых, правительство Молдовы собралось действовать более решительно для того, чтобы «принудить Тирасполь принять все условия Кишинёва». Речь о том, что все экономические и гуманитарные вопросы, важные для Приднестровья, теперь будут прямо увязаны с вопросами политическими, а именно – с возвращением в состав РМ.
В-третьих, принуждать Тирасполь к объединению Кишинёв будет не самостоятельно, а вместе с Тбилиси и Киевом, – недавно был подписан трёхсторонний меморандум «о координации усилий по реинтеграции неподконтрольных территорий». Лесник поблагодарила американского посла Дерека Дж. Хогана «за поддержку, которую оказывают США Кишинёву, Киеву и Тбилиси в их общих устремлениях». Совершенно ясно, что «новая стратегия» написана под диктовку Вашингтона.
В-четвёртых, главный акцент правительство Молдовы намерено поставить на вопросах безопасности, а именно на российских миротворцах, их присутствии в Приднестровье.
Фактически сообщение Лесник о «новой стратегии» в отношении ПМР – заявка на пересмотр не только международного переговорного формата по Приднестровью «5+2», но и позиций его участников: РФ и ПМР.
Особая роль отведена Украине. Из гаранта мира в Приднестровье это государство всё больше превращается в фитиль, необходимый для разжигания конфликта спустя почти 28 лет.
Не странно ли, что ещё до введения военного положения в десяти регионах Украины, Пётр Порошенко вдруг назвал Приднестровье «таким же опасным, как и Крым», а на границе с ПМР пообещал разместить специальную группировку сил. А начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко встретился с коллегой из Молдовы Игорем Кутие и обсудил план взаимодействия на случай обострения ситуации в Приднестровье. Молдавский военачальник зачем-то поехал в Донбасс к линии фронта.
Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото 2015 года
Подливают масла в огонь и американские СМИ – буквально перед Новым годом издание Newsweek опубликовало статью с предсказанием, что в новогодние праздники Россия нападёт на Украину и заберёт Приднестровье, а «жители Молдовы проснутся на границе с Россией». Не угадали, разумеется, но для нагнетания напряжённости в регионе и бредовые прогнозы хороши. Ведь речь идёт уже не об урегулировании конфликта в Приднестровье, а о новом его разжигании. «Новая стратегия» правительства РМ, созданная при поддержке США, предусматривает принудительное воссоединение Приднестровья с Молдовой при участии украинской и грузинской сторон.
«В Молдове 26 лет сохраняется мир, Грузия распалась после нападения Саакашвили (при поддержке США) в 2008 года на Южную Осетию и российских миротворцев, боевые действия на Украине не останавливаются ни на минуту. Чей опыт хочет позаимствовать Кишинев? Опыт достижения мира или братоубийственной войны?», – пишет газета «Молдавские ведомости», анализируя заявление Кристины Лесник о «новой стратегии».
К сожалению, сбываются худшие предположения о том, что Приднестровье рассматривается США как ещё одна точка приложения сил с целью усилить давление на Россию (а заодно и на Европу). И время выбрано не случайно – в период выборов, когда правящая верхушка Молдовы готова заплатить любую цену, чтобы удержать власть.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
92
Источник
Похожие новости
09 января 2019, 00:39
На Украину с момента прекращения военного положения не пустили около 800 россиян
09 января 2019, 13:39
В СБУ назвали число наказанных за антиукраинскую пропаганду в соцсетях в 2018 году
09 января 2019, 16:54
Климкин: министры ряда стран посетят Мариуполь на следующей неделе
09 января 2019, 16:54
Климкин: для Украины проще стать членом НАТО, чем ЕС
08 января 2019, 21:24
Климкин оценил возможность биометрического визового режима с Россией
09 января 2019, 17:09
Кишинёв собрался разжечь конфликт с Приднестровьем
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
09 января 2019, 00:54
Спустя 4 года украинский журналист нашёл объяснение "пьяному" виду Порошенк...
09 января 2019, 02:24
Поклонская: Некоторые депутаты готовы отказаться от пенсии. Так у них счета за рубежо...
09 января 2019, 07:24
На Украине объявили о пропаже ценных икон из Киево-Печерской лавры
09 января 2019, 00:54
В Греции Священный синод не признал "новую церковь" Украины - у её главы не...
09 января 2019, 00:54
"Просто Шариков. Клим Чугункин": Соловьёв о мужском запрете главы МИД Украи...
Новости партнеров
Загрузка...
 
Новости партнеров
Новости СМИ
Популярные новости
04 января 2019, 16:39
"Почему Россию лучше не трогать": Новейшее оружие в одном видео Минобороны
03 января 2019, 19:40
НЕпригорело от Зеленского
08 января 2019, 15:09
Украинская авиация убивала мирных жителей Донбасса, заявили эксперты We Are The Mighty в США
04 января 2019, 16:39
Путин и Эрдоган не договорились: В Идлибе началась война
05 января 2019, 04:12
Hекoмпeтeнтный гипepлуп
03 января 2019, 17:54
"США скоро перестанут использовать Украину": Экс-депутат Верховной рады объяснил, почему CNN назвал Симферополь российским
05 января 2019, 15:24
"Это фиаско, братан": Хакеры опубликовали документы, доказывающие обман в деле Скрипалей
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.