Кишинёв собирается не отдавать свой аэропорт Ротшильду

Додон собирает Высший совет безопасности

В связи с появлением информации о продаже международного молдавского аэропорта Кишинёв президент страны Игорь Додон принял решение о срочном созыве заседания Высшего совета безопасности.

«В связи с объявленной в публичном пространстве сделкой по продаже компании «Авиа-инвест», я принял решение срочно созвать заседание Высшего совета безопасности. Прошу министерство экономики и инфраструктуры и все государственные органы подготовить информацию, касающуюся этой сделки, посредством которой была продана компания, виновная в беззакониях в аэропорту, включая контрабанду товаров и бегство преступников, а право на концессию на оставшиеся 43 года было переуступлено другой компании», – написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

Президент предупредил, что необходимо обсудить все риски для государства, которые несёт эта сделка, и возможности возврата международного аэропорта в государственную собственность.

Игорь Додон напомнил, что аэропорт – это собственность государства, он был сдан в концессию (в аренду) при условии, что в аэропорт будут вложены деньги.

«Есть международная практика в том, что касается подобных контрактов. По истечении этого времени или есть нарушения по ходу контракт следует пересмотреть. Наша позиция заключается в том, что в момент сдачи аэропорта в концессию были нарушены законодательство и определённые процедуры. Более того – есть обоснованные подозрения, что деньги на некоторые ремонтные работы были взяты из украденного из ВЕМ миллиарда. Это всё нужно проверить, и это весомый аргумент для аннулирования контракта о сдаче в концессию», – заявил глава государства.

Министр экономики Вадим Брынзан пообещал, что его министерство «будет настаивать на пересмотре контракта об аренде аэропорта с новым собственником компании-концессионера – NR Investments Ltd». По его мнению, у государства нет законных рычагов по возвращению аэропорта, «единственный путь – пересмотреть существующий договор» или доказать, что основой соглашения являлось мошенничество.

«Судебная тяжба в случае пересмотра контракта – крайне сложная и затратная процедура, которая потребует годы для разрешения. Тем более что международная практика свидетельствует о том, что подобные вопросы рациональнее решать по обоюдному согласию. Поэтому мы попытаемся использовать здесь «мягкий принцип», – заявил министр во вторник на брифинге, подразумевая под этим попытку договориться с новым собственником.

Министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе также считает, что аэропорт необходимо возвращать, и начинать это делать нужно уже сейчас.

А Игорь Додон предложил придать статус международного аэропорту в Маркулештах, потому что в стране не может быть только один международный аэропорт.

Тем временем председатель молдавской партии «Европейские левые» Григорий Петренко уверен, что нужно просто внимательно прочитать договор о сдаче в аренду кишинёвского аэропорта, в котором указаны условия одностороннего расторжения договора.

Натаниэль Ротшильд, говорят, пришёл в восторг от кишинёвского аэропорта, и удастся ли теперь вернуть его Молдове – большой вопрос. Странно, что с момента создания правящей коалиции власти не удосужились разорвать договор с Иланом Шором, бежавшим из страны после краха Влада Плахотнюка. Более того, сам молдавский президент отговаривал российских инвесторов от сделки с Шором по переуступке прав на аэропорт буквально месяц назад, заверяя их, что «есть очень большая вероятность, что аэропорт вернется в эксклюзивную собственность государства». В итоге Шор переуступил права одному из Ротшильдов, а молдавские власти теперь стоят перед нелёгким выбором – судиться или догововариваться с новым хозяином аэропорта Кишинёв. Одно понятно – теперь платить за возвращение государственной собственности придётся самой Молдове.