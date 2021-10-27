Кишинёв решил испугать Москву российским газом?

Санду собирается распространить украинский опыт на Молдавию

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица объявила о приобретении первой партии голубого топлива из «альтернативных источников», чем удивила всю страну.

«Впервые в истории Молдовы мы получили небольшой объём природного газа из альтернативного источника, то есть он не был закуплен у «Газпрома», а был приобретён на международном рынке»,

– победно объявила Гаврилица.

По её словам, альтернативным источником является польская компания PGNiG, которая поставит газ на границу Украины и Молдовы совместно с украинским трейдером «ЭРУ».

Самое главное для Молдавии сегодня – это цена газа. Однако премьер-министр не захотела отвечать на вопрос о цене, объявив её коммерческой тайной, но признала: цена, конечно же, рыночная, приблизительно $1000 за тысячу кубометров.

«То, что премьер отказалась назвать цену – дурной знак. Если бы она была менее $1000 за 1000 м3, то, несомненно, Наталья Гаврилица поспешила бы об этом заявить. Чтобы показать, что удаётся приобретать газ по цене ниже рыночной. Но раз этого не произошло, то ясно, что заплачено было более $1000. В день покупки рыночная цена составляла $1059. Поскольку планируется газ поставить через Украину, то его цена возрастает до $1300. Учитывая мизерный объём приобретения, вероятно, что Молдове газ поставят из украинских хранилищ»,

– пишет молдавский журналист Сергей Ткач, автор статьи, опубликованной на сайте «Междуречье» – его авторском проекте.

Но в любом случае эта цена намного превосходит ту, что предлагает российский «Газпром», отмечает автор. Ну а что касается «альтернативного» или польского газа, то об этом буквально на днях рассказала глава украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, раскрывшая схему поставок на Украину российского газа под видом «европейского». Для этого всего-то и нужно было убедить своё население в том, что по «виртуальной трубе» идёт «европейский» газ, а не российский. Теперь всё говорит о том, что правительство Майи Санду и её партии PAS собирается распространить украинский опыт и на Молдавию, покупая тот же российский газ, но намного дороже, обеспечив кому-то получение прибыли за «виртуальный реверс».

«Но для нас самый большой интерес представляет вопрос, зачем была совершена эта покупка. Приобретенный объём особой роли сыграть не может, так как его хватит на несколько часов потребления. Следовательно, мы имеем дело с политикой. Известно, что переговоры с главой «Газпрома» продолжатся. И приобретение миллиона кубометров по рыночной цене – своеобразный сигнал: у нас есть возможность обойтись и без российского газа. Вряд ли это произведёт хоть какой-то эффект на «Газпром». Не исключено, что там предложат Молдове продолжать в том же духе. Ведь покупается всё равно российский газ»,

– отмечает Ткач.

Впрочем, премьер-министр всё же смогла испугать, но только не «Газпром», а своих граждан, которые в шоке от открывающихся перспектив на грядущую зиму.