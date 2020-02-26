Кишинёв пытается заставить Приднестровье перейти на леи

Вадим Красносельский: «Республика не допустит втягивания её в леевую зону»

Во вторник в Тирасполе состоялось заседание Совета безопасности республики, главной обсуждаемой темой которого стала блокада молдавскими банками юридических лиц ПМР, затронувшая на сегодняшний день два десятка приднестровских предприятий.

«Если в минувшем году речь шла о закрытии счетов в молдавских банках и запрете на их открытие, то в нынешнем году хозяйствующие субъекты Приднестровья столкнулись с невозможностью оплаты товаров и услуг, производимых в соседней республике, а также пополнения своих счетов в банках Молдовы»,

– сообщает пресс-служба президента Приднестровской республики.

Глава Приднестровского республиканского банка Владислав Тидва особо подчеркнул тот факт, что заявления молдавских банков о «борьбе с отмыванием денег» безосновательны. Все условия и требования, выдвигаемые молдавскими банками, приднестровские предприятия строго выполняют.

На заседании Совбеза обсудили последствия и риски, связанные с продолжением банковской блокады, а также возможность привлечь к решению этого вопроса представителей международных организаций. Владислав Тидва напомнил, что 10 марта состоится заседание профильной экспертной группы, которая должна будет рассмотреть эту проблему, однако нет никакой надежды на то, что проблема будет решена.

«Приднестровская республика – единственное из непризнанных государств, которое имеет собственную валюту. Молдова же делает всё для того, чтобы Тирасполь отказался от своей валюты и перешёл на леи. Однако республика не допустит втягивания её в леевую зону, поскольку собственная валюта – это залог безопасности и защита от коррумпированности, свойственной соседним государствам»,

– отметил в своём выступлении президент ПМР Вадим Красносельский.

Президент отметил, что по каждому факту нарушения прав приднестровских предприятий необходимо обратиться в молдавские и европейские суды, а также подготовить соответствующие обращения в российские государственные органы. На территории ПМР проживает 220 тысяч граждан Российской Федерации, чьи права и интересы постоянно нарушаются молдавской стороной.

По мнению Вадима Красносельского, сегодня по вине Кишинёва происходит смешивание экономики и политики, хотя он всегда выступал за то, чтобы не смешивать эти две сферы.

В ходе заседания Совета безопасности был сделан главный вывод – Приднестровью необходимо сделать всё возможное, чтобы снизить зависимость от молдавской банковской системы.