Кишинёв пытается втянуть Тирасполь в свой газовый кризис

Молдавия готова уступать Приднестровью – ради контракта с «Газпромом»

Кишинёв пытается втянуть в газовый кризис, с которым столкнулась Молдавия, и Тирасполь – в надежде на то, что «Газпром» ради Приднестровья пойдёт на уступки. И все возможности для этого есть – непризнанная республика получает российский газ через территорию Молдавии. Если газ перестанет поступать в Молдавию, его не будет и в Приднестровье, ведь оба берега Днестра получают газ по одному газопроводу. А мощная Молдавская ГРЭС на территории ПМР, снабжающая электроэнергией также оба берега, работает на газе.

В случае неподписания контракта с «Газпромом» в Молдавии уже обещают перекрыть газовую магистраль в Гребниках (территория Молдовы) и Приднестровье также останется без газа.

Другими словами, главе ПМР Вадиму Красносельскому дали понять – договариваться с Москвой о контракте Молдавии и «Газпрома» в его интересах.

Однако чем дальше, тем больше меняется риторика молдавской стороны, пришлось премьер-министру Наталье Гаврилице самой звонить президенту ПМР Вадиму Красносельскому, что ещё месяц назад казалось невероятным. Правда, сама Гаврилица уверяла журналистов, что обратилась к руководству Приднестровья вовсе не с просьбой повлиять на переговоры с Россией о поставках газа, а просто поинтересоваться, как обстоят дела с запасами угля на Молдавской ГРЭС, ведь от этого зависит электроснабжение Молдавии.

«Поставки энергоресурсов осуществляются в стандартном объёме. Режим экономии затронул некоторые предприятия, активно потребляющие в производственном процессе газ. На Молдавской ГРЭС два из четырёх генераторов переведены на уголь, запасов которого при существующем уровне расходования хватит до ноября месяца»,

– цитирует Красносельского пресс-служба президента ПМР.

Глава Приднестровской республики напомнил Гаврилице обо всех существующих нерешённых проблемах между двумя берегами Днестра. В ответ молдавская сторона объявила о своём согласии просить Киев приостановить действие запрета на въезд на территорию Украины автотранспорта с приднестровскими номерами.

А в Бюро реинтеграци уже сообщили о готовности «разнообразить спектр услуг, оказываемых на левом берегу Днестра». Кишинёв соглашается сократить срок выдачи свидетельства о регистрации автомобилей с нейтральными номерами до трёх – пяти суток. Молдавия также готова направить дополнительный персонал Агентства государственных услуг для оказания других сопутствующих услуг и для обмена водительских удостоверений на удостоверения национального образца, чтобы ускорить процесс получения всеми владельцами автотранспорта в ПМР нейтральных номеров, с которыми их будут пропускать на Украину.