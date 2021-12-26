Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
"Один манёвр определил судьбу": Смелый прогноз Кедми по Украине подтве...
Путина услышали: мир обсуждает, как президент России назвал женщин
Посол США в Москве перешёл на личности, говоря о гарантиях для России
Главная / Украина

Кишинёв продолжает игнорировать Гагаузию

26 декабря 2021, 01:05  •  56 • Украина
Кабмин Молдовы не выделил финансы на изучение гагаузского языка
Руководство Молдовы продолжает игнорировать не только непризнанное Приднестровье, официально объявив, что никаких переговоров с «сепаратистами» Кишинёв вести не будет, но и автономную территорию Гагаузию, жители которой являются законопослушными гражданами Молдавии. Неужели президент Молдавии Майя Санду до сих пор помнит тот факт, что гагаузы попытались заявить о своей независимости раньше приднестровцев и готовы были сражаться за неё? Кишинёв тогда пошёл на уступки, и Гагаузия получила автономию, которая, впрочем, не закреплена в Конституции.
Ежегодно 23 декабря Гагаузия отмечает День создания автономии Гагауз-Ери. В этом году автономия отметила своё 27-летие.
«Впервые на территории бывшего Советского Союза был урегулирован национальный конфликт. Это стало возможным тогда, когда к власти в Молдове пришло мудрое и ответственное руководство, настроенное решать проблемы путём диалога, а не конфронтации. Уверен, что гагаузы до конца будут отстаивать независимость и нейтралитет Молдовы, они никогда не примут ликвидацию молдавской государственности и вступление в НАТО. Гагаузы никогда не допустят разрыва с Россией – главным стратегическим партнёром Молдовы»,
– заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон, поздравляя гагаузов с праздником.
Поздравлением экс-президента Молдова и ограничилась – никто из руководства страны не только не приехал в столицу автономии – город Комрат, но даже не поздравили с праздником, рассказала в эфире телеканала N4 башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах.
«Мы пригласили госпожу Майю Санду. Она получила приглашение, однако не приняла участия в этом мероприятии. К сожалению, мы не получили поздравлений ни от кого из руководства страны»,
– отметила Влах.
Пытались напомнить о празднике и в парламенте – там депутаты Гагаузии Фёдор Гагауз и Ивана Кексал выступили с сообщением о том, что автономия празднует свой 27-й день рождения, и подчеркнули, что праздник этот должен быть праздником для всей Молдовы. Оказалось – нет. После них взял слово спикер парламента Игорь Гросу и вместо поздравления предложил сказать несколько слов по-гагаузски.
В Комрате же 23 декабря прошли торжественные мероприятия, которые посетили дипломаты, однако никто из официальных лиц Молдавии не появился.
Ирина Влах с горечью вспомнила, что на следующий год Кишинёв не выделил автономии финансы на изучение гагаузского языка, на что было первоначально запланировано 5,3 млн леев в госбюджете. Однако в Кабмине не поддержали подобную «трату денег» и решили сэкономить.
«Получение образования на родном языке – это конституционное право каждого жителя нашей страны. Меня удивило, что такая возможность не была предоставлена нашей автономии, потому что на самом деле на всех площадках говорилось о том, что будут создаваться условия для изучения гагаузского языка, но, к сожалению, с этими вопросами мы справляемся самостоятельно»,
– рассказала глава Гагаузии.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



56
Источник
Похожие новости
23 декабря 2021, 20:35
«Даже дети будут сыпать песок в баки танков». В «Свободе» поняли, что Запад их сливает
25 декабря 2021, 10:30
У украинских военных «кривые руки» или США поставили ВСУ «протухший» Javelin
25 декабря 2021, 08:10
Цены на газ: производство умрёт, население разорится
21 декабря 2021, 19:00
Политика непризнания. Украина для украинцев
23 декабря 2021, 16:30
Украина продает бактериологическое оружие
25 декабря 2021, 10:30
В Киеве заявили, что США «цинично предали» Украину из-за транзита газа
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 декабря 2021, 19:15
Что известно о партизанском восстании в Одессе: Видеосвидетельство
25 декабря 2021, 19:15
Захарова вскрыла фейк и дала жёсткий посыл Западу: "Должны чётко уяснить"
25 декабря 2021, 21:35
Украину "отдали в руки России": Экс-премьер Незалежной заподозрил заговор в...
25 декабря 2021, 19:50
В Госдуме рассказали о вступающих в силу с нового года законах
25 декабря 2021, 18:40
Как «Защитники детства» наживаются на семейных войнах (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 декабря 2021, 01:00
Не простояла и суток: Катастрофа с главной ёлкой Мариуполя попала на видео
20 декабря 2021, 16:10
Главный документ века: Москва заговорила с Вашингтоном с позиции силы
23 декабря 2021, 20:35
«Даже дети будут сыпать песок в баки танков». В «Свободе» поняли, что Запад их сливает
23 декабря 2021, 15:55
Средней Азии и Закавказью предложили избавиться от России. Наказание последовало сразу же
21 декабря 2021, 09:05
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!"
21 декабря 2021, 16:40
Шойгу поделился тревожными новостями для НАТО: "Впервые в истории"
20 декабря 2021, 01:00
"Как черепаха без панциря": Киевский эксперт предсказал Украине печальную участь
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.