Кабмин Молдовы не выделил финансы на изучение гагаузского языка

Руководство Молдовы продолжает игнорировать не только непризнанное Приднестровье, официально объявив, что никаких переговоров с «сепаратистами» Кишинёв вести не будет, но и автономную территорию Гагаузию, жители которой являются законопослушными гражданами Молдавии. Неужели президент Молдавии Майя Санду до сих пор помнит тот факт, что гагаузы попытались заявить о своей независимости раньше приднестровцев и готовы были сражаться за неё? Кишинёв тогда пошёл на уступки, и Гагаузия получила автономию, которая, впрочем, не закреплена в Конституции.

Ежегодно 23 декабря Гагаузия отмечает День создания автономии Гагауз-Ери. В этом году автономия отметила своё 27-летие.

«Впервые на территории бывшего Советского Союза был урегулирован национальный конфликт. Это стало возможным тогда, когда к власти в Молдове пришло мудрое и ответственное руководство, настроенное решать проблемы путём диалога, а не конфронтации. Уверен, что гагаузы до конца будут отстаивать независимость и нейтралитет Молдовы, они никогда не примут ликвидацию молдавской государственности и вступление в НАТО. Гагаузы никогда не допустят разрыва с Россией – главным стратегическим партнёром Молдовы»,

– заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон, поздравляя гагаузов с праздником.

Поздравлением экс-президента Молдова и ограничилась – никто из руководства страны не только не приехал в столицу автономии – город Комрат, но даже не поздравили с праздником, рассказала в эфире телеканала N4 башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах.

«Мы пригласили госпожу Майю Санду. Она получила приглашение, однако не приняла участия в этом мероприятии. К сожалению, мы не получили поздравлений ни от кого из руководства страны»,

– отметила Влах.

Пытались напомнить о празднике и в парламенте – там депутаты Гагаузии Фёдор Гагауз и Ивана Кексал выступили с сообщением о том, что автономия празднует свой 27-й день рождения, и подчеркнули, что праздник этот должен быть праздником для всей Молдовы. Оказалось – нет. После них взял слово спикер парламента Игорь Гросу и вместо поздравления предложил сказать несколько слов по-гагаузски.

В Комрате же 23 декабря прошли торжественные мероприятия, которые посетили дипломаты, однако никто из официальных лиц Молдавии не появился.

Ирина Влах с горечью вспомнила, что на следующий год Кишинёв не выделил автономии финансы на изучение гагаузского языка, на что было первоначально запланировано 5,3 млн леев в госбюджете. Однако в Кабмине не поддержали подобную «трату денег» и решили сэкономить.

«Получение образования на родном языке – это конституционное право каждого жителя нашей страны. Меня удивило, что такая возможность не была предоставлена нашей автономии, потому что на самом деле на всех площадках говорилось о том, что будут создаваться условия для изучения гагаузского языка, но, к сожалению, с этими вопросами мы справляемся самостоятельно»,

– рассказала глава Гагаузии.