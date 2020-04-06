Кишинёв пошёл навстречу Тирасполю

В ПМР будет своя лаборатория для диагностики коронавируса

Тирасполь обратился к России с просьбой поставлять тест-системы для диагностики коронавируса COVID-19 напрямую в ПМР. И уже в субботу премьер-министр Приднестровья Александр Мартынов сообщил, что тесты поступят в Республику на следующей неделе.

Ранее Кишинёв поставил условие – вся медицинская помощь из России для Приднестровья должна идти через Молдову, объяснив это, безусловно, заботой о простых приднестровцах – ведь на левом берегу Днестра нет лабораторий для анализа тестов. В связи с чем анализы направлялись в Кишинёв, а ответ приходилось ждать неделю и больше. Иногда ответ приходил слишком поздно.

В Тирасполе решение об открытии своей лаборатории попытались принять в самом начале ещё только разгорающейся пандемии. Однако эта инициатива очень не понравилась Кишинёву.

«Все тесты и какая-либо другая поддержка извне должна проходить только через Кишинёв. Тот факт, что Тирасполь изъявил желание создать свою собственную лабораторию, мы не одобряем»,

– заявила в конце прошедшей недели вице-премьер Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник.

«Позиция политпредставителя Молдовы находится за гранью добра и традиционной морали. Создание указанной лаборатории – абсолютно гуманитарный вопрос, в котором при всём желании сложно углядеть какие-то политические мотивы. И возник он далеко не на пустом месте. Инциденты, когда молдавские медики не успевали провести тесты всех присланных из Приднестровья проб и откладывали их на потом, уже были. С учётом того, что в Молдове эпидемия набирает всё большие обороты, можно ожидать повторения таких случаев. А стоит ли объяснять, что сейчас дорога каждая минута, которая может стоить человеческой жизни?»,

– пишет газета «Новости Приднестровья».

Автор статьи Николай Сырбу не понимает, почему это понятное желание открыть лабораторию на левом берегу Днестра вызвало протест в Кишинёве. Препятствовать этому – способствовать ещё большему распространению эпидемии.

«Или новый геноцид жителей ПМР – это и есть главная цель властей Молдовы? Вероятно, по замыслу кишинёвских стратегов, ослабленную, значительно менее населённую республику будет проще прибрать к рукам»,

– предполагает автор.

Николай Сырбу напоминает, что в Кишинёве любят поговорить на тему «беспокойства о жителях ПМР», каждый раз подчёркивая, что они – граждане Молдовы. Однако, по его мнению, такое отношение к приднестровцам показывает истинное отношение Кишинёва к Тирасполю: для Молдовы приднестровцы – просто инструмент в достижении политической цели.

«Так может тогда пора свернуть уже весь этот цирк под названием «реинтеграция» и прекратить лицемерно апеллировать к судьбе «ваших граждан» в Приднестровье? «Ваших» тут нет – и никогда не было»,

– констатируют «Новости Приднестровья».

Правительство ПМР вынуждено было обратиться за поддержкой ко всем участникам переговорного формата «5+2», в том числе – к России, как гаранту и посреднику в переговорах.

Результат не заставил себя ждать.

В пятницу президент Молдовы Игорь Додон заявил, что никаких препятствий со стороны Кишинёва на границе не было, инцидент с задержкой на 8 дней машин с медикаментами – недоразумение. Молдова же «делает всё возможное, чтобы грузы проехали в тот же день», рассказал глава государства в ходе еженедельного выпуска «Президент отвечает».

Пришлось Молдове согласиться и на открытие лаборатории на левом берегу Днестра, о чём уже сообщила министр здравоохранения Молдовы Виорика Думбрэвяну.

Свои специалисты в Приднестровье для работы в лаборатории есть, и они уже прошли соответствующую подготовку.

На 5 апреля в Приднестровье подтверждён факт заражения коронавирусом у 44 человек, в Молдове – у 752.