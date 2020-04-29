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Кишинёв отмечает шесть лет «безвиза»

29 апреля 2020, 15:10  •  76 • Украина
В Румынии напомнили – денег не ждите
28 апреля Кишинёв радостно отметил шестую годовщину либерализации визового режима с Евросоюзом. За эти шесть лет более 2,3 миллиона молдавских граждан пересекли только те пункты пропуска, которые расположены на границе с Румынией, – это количество сопоставимо с населением страны.
Прозападные молдавские политики видят в этом повод для оптимизма: по мнению экс-премьера Влада Филата, «шесть лет назад молдаване перестали быть гражданами второго сорта и сделали первый шаг к выходу с периферии». Совершенно забывая при этом уточнить, куда отправились граждане Молдовы со своей периферии и, главное, зачем. Явно не в Венскую оперу поехали и не гулять по Елисейским полям, а выполнять грязную и тяжёлую работу, и уж точно – для европейцев они являются гражданами «второго сорта».
Но Влад Филат гордится «шестью годами свободы», тем более что это он «принёс свободу молдаванам».
«15 июня 2010 года в Герцогстве Люксембург в присутствии высокопоставленных европейских чиновников мы дали старт диалогу по поводу либерализации визового режима. Начинался четырёхлетний путь, в конце которого наши граждане получили возможность совершать поездки без виз»,
– вспоминает политик.
Свобода, конечно, относительная, граждане Молдовы могут находиться на территории ЕС только 90 дней каждые полгода, стараясь успеть за это время заработать столько денег, чтобы прожить следующие 90 дней на родине.
МИД Румынии опубликовал пресс-релиз, посвящённый десятилетию подписания стратегического партнёрства между странами с целью европейской интеграции Молдовы. Вот только в этом пресс-релизе нет никакой восторженности, наоборот, в Бухаресте в который раз напомнили: финансовая поддержка со стороны Румынии будет при выполнении определённых условий, в частности стремления Молдовы в ЕС.
В МИД Румынии уверяют, что «хотели бы продолжать поддерживать европейский курс Молдовы, но нынешняя политическая ситуация в Кишинёве не позволяет этого».
«Последние события в Кишинёве не свидетельствуют о реализации реформ, необходимых для реализации европейской повестки. В этих условиях невозможно развитие стратегического партнёрства в полной мере и в соответствии с желанием и возможностями Румынии. В дальнейшем Молдова получит поддержку Румынии, в том числе и финансовую, только если продолжит европейский курс»,
– отметили во внешнеполитическом ведомстве Румынии.
Тот факт, что правительство и президент Молдовы не устают каждый раз со всех трибун повторять, что путь в Европу остаётся для Кишинёва неизменным, вероятно, для Бухареста ничего не значит. Судя по всему, Румынии очень не нравится желание нынешнего правительства Молдовы «дружить» и с Востоком, и с Западом.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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