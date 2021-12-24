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Кишинёв отказывается от переговоров с Тирасполем

24 декабря 2021, 01:50  •  93 • Украина
Чувствуя поддержку Запада, Молдова усиливает давление на Приднестровье
Комиссия по внешней политике и международным связям Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики провела заседание, на котором были рассмотрены итоги уходящего года. Особое внимание было уделено переговорному процессу в формате «5+2», проблемам передвижения автотранспорта с номерами Приднестровской республики и блокаде со стороны Молдавии, к которой подключилась и Украина, сообщает пресс-служба Верховного совета ПМР.
В своём выступлении на заседании исполняющий обязанности главы МИД ПМР Виталий Игнатьев назвал переговорный процесс «замороженным», поскольку в Молдавии до сих пор отсутствует политический представитель страны, который бы вёл переговоры с Тирасполем. По сути, вести переговоры сегодня не с кем. К тому же в Кишинёве забыли о том, что ранее молдавские власти подписали договорённости «Берлин+», эти договорённости давно уже не выполняются молдавской стороной. И не только не выполняются, но и дополняются новыми проблемами.
«Это сфера автотранспорта, это область телекоммуникаций, это банковско-финансовая блокада Приднестровья, которая реализуется с лета 2019 года и также грубо нарушает права и свободы людей, живущих в Приднестровье. И сегодня мы наблюдаем за подготовкой и теми процессами, которые ведутся вокруг введения так называемой фазы совместного таможенно-пограничного контроля Молдовы и Украины на пункте пропуска «Кучурган»,
– говорит Виталий Игнатьев.
Если эта так называемая «вторая фаза» совместного молдавско-украинского контроля будет реализована, блокада Приднестровья усилится – под вопросом окажутся поставки в республику лекарств, продуктов, фитосанитарных товаров, медицинского оборудования и промышленных товаров. Всё это происходит из-за того, что на территории Приднестровья действуют свои законы, отличные от молдавских. Кишинёв, например, закупает лекарства в Европе и требует того же от Тирасполя, тогда как в Приднестровье лекарства российские, белорусские и украинские, что сказывается и на цене – нередки случаи, когда молдаване едут покупать лекарства в Приднестровье, ведь разница в их стоимости существенная.
К разрешению проблем Тирасполем не раз привлекались международные эксперты, однако молдавская сторона из года в год упорно демонстрирует недоговороспособность. Сегодня самый больной вопрос – это транспортная блокада, когда украинские пограничники не пропускают через границу автомобили с приднестровскими номерами.
«С тем, что необходимо решать этот вопрос и что это искусственное политизированное ограничение, согласны все участники переговорного процесса, в том числе ОБСЕ. Модель решения вопроса найдена. Есть два проекта протокольных решений по водительским удостоверениям. Необходимо лишь наличие политической воли и готовности Кишинёва к решению проблемы. Но проблема создавалась не для того, чтобы её решать, а чтобы втягивать Приднестровье в правовое поле Молдовы»,
– уверен Виталий Игнатьев.
По его словам, в настоящее время стараниями Кишинёва и Киева нарушаются права граждан не только ПМР, но и России и Украины, проживающих в Приднестровье. Молдавская сторона не просто отказывается решать уже имеющиеся проблемы, но и создаёт проблемы дополнительные, чувствуя поддержку Запада и свою безнаказанность, подчеркнул и. о. главы МИД ПМР.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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