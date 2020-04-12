Кишинёв обвиняет Тирасполь в недостаточной борьбе с эпидемией

Тирасполь приглашает представителей ВОЗ убедиться

После того как Молдавия в разгар пандемии в течение двух недель блокировала ввоз сначала медикаментов на территорию Приднестровья, затем планшетов для организации дистанционного обучения школьников, а потом ещё одну партию медикаментов, в Кишинёве внезапно озаботились тем, как обстоят дела по борьбе с эпидемией в ПМР. Настолько, что потребовали в срочном порядке провести переговоры в формате «5+2», аргументируя своё требование тем, что в Приднестровье не борются с распространением коронавируса.

10 апреля вице-премьер-министр по реинтеграции Кристина Лесник направила всем участникам переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта в формате «5+2» обращение.

«Хочу сообщить вам, что после многочисленных усилий, которые предприняло Бюро по реинтеграции для преодоления чрезвычайной ситуации, мы обеспокоены отсутствием реальной информации о ситуации в Приднестровье, а также препятствованием мерам по спасению жизни и здоровья людей. В связи с этим мы пришли к решению, что единственным выходом сейчас является начало переговоров в формате «5+2»,

– говорится в обращении.

Лесник обвинила Тирасполь в «надуманной самоизоляции от Молдовы», которую приднестровские власти навязывают своим гражданам. По её версии, жители ПМР хотят лечиться в Молдове, в которой уровень медицины намного выше, а Тирасполь не разрешает.

«Выдуманная самоизоляция, навязанная властями приднестровской стороны, препятствуют получению гражданами Молдовы лечения и компенсированных лекарств»,

– заявила Лесник после того, как Кишинёв продержал на границе несколько автомобилей с медицинским грузом для жителей Приднестровья.

Также молдавская сторона обеспокоена быстрым распространением коронавируса в ПМР и уверена, что власти республики не принимают должных мер для остановки эпидемии, а также «игнорируют и несерьёзно относятся к пандемии коронавируса».

На момент написания обращения в ПМР было зафиксировано 93 случая коронавирусной инфекции, в Молдове – 1289.

Ещё одно обвинение касается запрета на въезд в Приднестровье молдавских медиков. Однако в Молдове среди медицинского персонала настоящая катастрофа: более 30% работников медицины уже заражены коронавирусом и число это растёт с каждым днём.

В Министерстве иностранных дел ПМР отметили, что «молдавская сторона демонстрирует критическое снижение своего профессионального уровня, что негативно отражается на качестве диалога и мешает прогрессу в урегулировании». А все обвинения Кишинёва назвали «спекулятивными выпадами».

«Молдова неоднократно блокировала доставку в Приднестровье лекарств и медоборудования, используя административно-бюрократические барьеры. Такие антигуманные модели поведения лишают молдавскую сторону правовых и моральных аргументов для тиражирования обвинений в неких ограничениях доступа к лекарствам. А заявления об отсутствии информации о борьбе с пандемией в Приднестровье демонстрируют уровень профпригодности сотрудников офиса политического представителя РМ. Как известно, медицинское взаимодействие двух государств буквально с первых дней борьбы с пандемией осуществляется в постоянном режиме, а все тесты по определению COVID-19 в ПМР делаются в молдавских лабораториях. Кроме того, 8 апреля молдавской стороне было официально направлено письмо с детальным изложением эффективных апробированных рекомендаций по борьбе с инфекцией на основе приднестровского опыта»,

– говорится в официальном заявлении МИД ПМР.

Во внешнеполитическом ведомстве республики напомнили о том, что более ста жителей Приднестровья за последний месяц выехали для лечения в Молдавию и никто им не препятствовал.

«В связи с вышеизложенным призываем молдавскую сторону прекратить любые формы блокад и шантажа Приднестровья, незамедлительно вернуться к профессиональному диалогу и в полном объёме выполнить все свои обязательства. Будем рады визитам представителей ВОЗ, а также иных международных специалистов в Приднестровье для ознакомления с практикой борьбы с коронавирусной инфекцией»,

– констатировали в МИД Приднестровья.