Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киссинджер просто так не говорит: Запад уже вынес нам приговор
Песков одной фразой ответил на помощь Белоруссии в борьбе с COVID-19
«Коронавирус взрастили в Украине при поддержке американского правительства»: Укр...
"Вот так на самом деле": Витязева показала "бунтующих" проти...
Главная / Украина

Кишинёв обвиняет Тирасполь в недостаточной борьбе с эпидемией

12 апреля 2020, 16:35  •  47 • Украина
Тирасполь приглашает представителей ВОЗ убедиться
После того как Молдавия в разгар пандемии в течение двух недель блокировала ввоз сначала медикаментов на территорию Приднестровья, затем планшетов для организации дистанционного обучения школьников, а потом ещё одну партию медикаментов, в Кишинёве внезапно озаботились тем, как обстоят дела по борьбе с эпидемией в ПМР. Настолько, что потребовали в срочном порядке провести переговоры в формате «5+2», аргументируя своё требование тем, что в Приднестровье не борются с распространением коронавируса.
10 апреля вице-премьер-министр по реинтеграции Кристина Лесник направила всем участникам переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта в формате «5+2» обращение.
«Хочу сообщить вам, что после многочисленных усилий, которые предприняло Бюро по реинтеграции для преодоления чрезвычайной ситуации, мы обеспокоены отсутствием реальной информации о ситуации в Приднестровье, а также препятствованием мерам по спасению жизни и здоровья людей. В связи с этим мы пришли к решению, что единственным выходом сейчас является начало переговоров в формате «5+2»,
– говорится в обращении.
Лесник обвинила Тирасполь в «надуманной самоизоляции от Молдовы», которую приднестровские власти навязывают своим гражданам. По её версии, жители ПМР хотят лечиться в Молдове, в которой уровень медицины намного выше, а Тирасполь не разрешает.
«Выдуманная самоизоляция, навязанная властями приднестровской стороны, препятствуют получению гражданами Молдовы лечения и компенсированных лекарств»,
– заявила Лесник после того, как Кишинёв продержал на границе несколько автомобилей с медицинским грузом для жителей Приднестровья.
Также молдавская сторона обеспокоена быстрым распространением коронавируса в ПМР и уверена, что власти республики не принимают должных мер для остановки эпидемии, а также «игнорируют и несерьёзно относятся к пандемии коронавируса».
На момент написания обращения в ПМР было зафиксировано 93 случая коронавирусной инфекции, в Молдове – 1289.
Ещё одно обвинение касается запрета на въезд в Приднестровье молдавских медиков. Однако в Молдове среди медицинского персонала настоящая катастрофа: более 30% работников медицины уже заражены коронавирусом и число это растёт с каждым днём.
В Министерстве иностранных дел ПМР отметили, что «молдавская сторона демонстрирует критическое снижение своего профессионального уровня, что негативно отражается на качестве диалога и мешает прогрессу в урегулировании». А все обвинения Кишинёва назвали «спекулятивными выпадами».
«Молдова неоднократно блокировала доставку в Приднестровье лекарств и медоборудования, используя административно-бюрократические барьеры. Такие антигуманные модели поведения лишают молдавскую сторону правовых и моральных аргументов для тиражирования обвинений в неких ограничениях доступа к лекарствам. А заявления об отсутствии информации о борьбе с пандемией в Приднестровье демонстрируют уровень профпригодности сотрудников офиса политического представителя РМ. Как известно, медицинское взаимодействие двух государств буквально с первых дней борьбы с пандемией осуществляется в постоянном режиме, а все тесты по определению COVID-19 в ПМР делаются в молдавских лабораториях. Кроме того, 8 апреля молдавской стороне было официально направлено письмо с детальным изложением эффективных апробированных рекомендаций по борьбе с инфекцией на основе приднестровского опыта»,
– говорится в официальном заявлении МИД ПМР.
Во внешнеполитическом ведомстве республики напомнили о том, что более ста жителей Приднестровья за последний месяц выехали для лечения в Молдавию и никто им не препятствовал.
«В связи с вышеизложенным призываем молдавскую сторону прекратить любые формы блокад и шантажа Приднестровья, незамедлительно вернуться к профессиональному диалогу и в полном объёме выполнить все свои обязательства. Будем рады визитам представителей ВОЗ, а также иных международных специалистов в Приднестровье для ознакомления с практикой борьбы с коронавирусной инфекцией»,
– констатировали в МИД Приднестровья.
Соб. корр. ФСК
На фото. Вице-премьер-министр по реинтеграции Кристина Лесник и глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, источник – Eadaily.com

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
12 апреля 2020, 07:35
Паника у киевских "патриотов": Зеленский «слил» России военные секреты
12 апреля 2020, 07:35
Украинка рассказала о творящихся странностях в закрывшемся на карантин Киеве
11 апреля 2020, 16:35
Кабмин намерен ввести на западной Украине комендантский час
11 апреля 2020, 09:35
Шмыгаль прогнозирует массовое нарушение карантина украинцами в мае
12 апреля 2020, 11:35
Жертвы изоляции: Голый киевлянин обратился к Богу и призвал украинцев саботировать карантинные меры
11 апреля 2020, 14:35
Оппозиция Молдовы попыталась забрать у населения социальную помощь
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 апреля 2020, 03:35
Песков одной фразой ответил на помощь Белоруссии в борьбе с COVID-19
11 апреля 2020, 08:35
Почему нельзя, как в "нормальной стране"? Чтобы всё… и обязательно как я хочу
08 апреля 2020, 08:35
COVID-19 не помешал: Асад нанес удар по американцам — есть жертвы
10 апреля 2020, 03:35
"Вот так на самом деле": Витязева показала "бунтующих" против русских медиков итальянцев
10 апреля 2020, 14:00
Виктор Мураховский: Попробуют ударить «Нептунами» по Крымскому мосту, и страны их не станет - но ударить то не смогут!
09 апреля 2020, 18:35
«Не называйте нас псами!»: Гончаренко устроил истерику в прямом эфире
06 апреля 2020, 04:35
Предали своих граждан ради спасения мигрантов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.