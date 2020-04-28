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Кишинёв не пропускает в Тирасполь очередной медицинский груз

28 апреля 2020, 11:10  •  157 • Украина
Молдова заблокировала грузовик со средствами зашиты для медработников
Несмотря на пандемию коронавируса и на большие проблемы в своей внутренней политике, Кишинёв не упускает случая лишний раз показать Приднестровью «кто в доме хозяин». Даже если речь идёт о борьбе с эпидемией.
В понедельник, 27 апреля, МИД Приднестровской Республики сделал очередное официальное заявление по поводу блокировки Молдовой партии медицинского груза.
На этот раз речь идёт о средствах защиты для медицинских работников и о медоборудовании. Груз стоит на границе с 25 апреля.
В МИД ПМР особо отмечают, что заранее направили письмо в Кишинёв с просьбой пропустить груз, поскольку в больницах Приднестровья не хватает защитных средств для медработников.
«Необходимо отметить, что официальное обращение об обеспечении беспрепятственной доставки оборудования было заблаговременно направлено в адрес молдавской стороны. Никаких отказов в решении вопроса от Кишинёва не поступало. При этом уже по факту ввоза оборудования молдавская сторона выдвинула административно-бюрократические требования, препятствующие доставке»,
– говорится в заявлении МИД ПМР.
С начала пандемии коронавируса это уже третий случай блокировки медицинских грузов в Республику со стороны Молдовы – Кишинёв не пропускал запчасти для аппаратов искусственной вентиляции лёгких и лекарства, а также закупленную Тирасполем партию планшетов для дистанционного обучения приднестровских школьников.
Каждый раз властям Приднестровья приходится обращаться за помощью к международному сообществу, в частности к участникам переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта и взывать к совести молдавской стороны.
«МИД ПМР обращает внимание на деструктивный характер подходов Кишинёва, препятствующего импорту грузов в Приднестровье путём создания административно-бюрократических барьеров. Подобные искусственные ограничения носят очевидный антигуманный характер, затрагивая грузы медицинского назначения, направленные на защиту жизней в условиях пандемии.
Призываем молдавскую строну прекратить политизацию и бюрократизацию процессов, связанных с противодействием распространению COVID-19, и обращаемся к международным участникам переговорного процесса с просьбой о содействии в скорейшем разрешении данной проблемы»,
– отмечают в МИД Республики.
Напомним, ранее в Молдавии настаивали на том, что вся медицинская помощь Приднестровью должна идти только через Кишинёв.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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