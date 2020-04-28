Кишинёв не пропускает в Тирасполь очередной медицинский груз

Молдова заблокировала грузовик со средствами зашиты для медработников

Несмотря на пандемию коронавируса и на большие проблемы в своей внутренней политике, Кишинёв не упускает случая лишний раз показать Приднестровью «кто в доме хозяин». Даже если речь идёт о борьбе с эпидемией.

В понедельник, 27 апреля, МИД Приднестровской Республики сделал очередное официальное заявление по поводу блокировки Молдовой партии медицинского груза.

На этот раз речь идёт о средствах защиты для медицинских работников и о медоборудовании. Груз стоит на границе с 25 апреля.

В МИД ПМР особо отмечают, что заранее направили письмо в Кишинёв с просьбой пропустить груз, поскольку в больницах Приднестровья не хватает защитных средств для медработников.

«Необходимо отметить, что официальное обращение об обеспечении беспрепятственной доставки оборудования было заблаговременно направлено в адрес молдавской стороны. Никаких отказов в решении вопроса от Кишинёва не поступало. При этом уже по факту ввоза оборудования молдавская сторона выдвинула административно-бюрократические требования, препятствующие доставке»,

– говорится в заявлении МИД ПМР.

С начала пандемии коронавируса это уже третий случай блокировки медицинских грузов в Республику со стороны Молдовы – Кишинёв не пропускал запчасти для аппаратов искусственной вентиляции лёгких и лекарства, а также закупленную Тирасполем партию планшетов для дистанционного обучения приднестровских школьников.

Каждый раз властям Приднестровья приходится обращаться за помощью к международному сообществу, в частности к участникам переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта и взывать к совести молдавской стороны.

«МИД ПМР обращает внимание на деструктивный характер подходов Кишинёва, препятствующего импорту грузов в Приднестровье путём создания административно-бюрократических барьеров. Подобные искусственные ограничения носят очевидный антигуманный характер, затрагивая грузы медицинского назначения, направленные на защиту жизней в условиях пандемии. Призываем молдавскую строну прекратить политизацию и бюрократизацию процессов, связанных с противодействием распространению COVID-19, и обращаемся к международным участникам переговорного процесса с просьбой о содействии в скорейшем разрешении данной проблемы»,

– отмечают в МИД Республики.

Напомним, ранее в Молдавии настаивали на том, что вся медицинская помощь Приднестровью должна идти только через Кишинёв.