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Кишинёв не пропускает «Спутник V» в Тирасполь

16 ноября 2021, 11:15  •  158 • Украина
«Есть риск истечения срока хранения вакцины»
Молдавия продолжает блокировать доставку медикаментов и вакцин в Тирасполь. Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский обвинил Кишинёв в блокировании поставки вакцины «Спутник V» в Приднестровье.
Ещё 27 октября Министерство здравоохранения ПМР направило в молдавское Агентство по лекарствам полный пакет документов по российской вакцине «Спутник V» и соответствующее заявление о том, что партия российской вакцины, которую ждут в Тирасполе, не является коммерческой. Эта вакцина, предоставленная российской стороной в рамках гуманитарной помощи, будет использована для бесплатной иммунизации населения Приднестровья.
«В ходе визита Вадима Красносельского в Москву была достигнута договорённость о выделении республике 200 тысяч доз вакцины для 100 тысяч граждан. Поставка будет осуществляться в два этапа – по 100 тысяч доз. Это разделение связано, в том числе, с ограниченным сроком хранения препарата. Первая партия находится на российском складе. Отправка задерживается в связи с отсутствием молдавской документации, разрешающей импорт»,
– сообщает пресс-служба Президента ПМР.
Молдавским законом установлен срок в две недели для рассмотрения подобных заявлений, однако две недели прошли, а Кишинёв не спешит с ответом, несмотря на то, что вопрос этот поднимался на заседании профильной экспертной группы в рамках переговорного процесса. Тогда приднестровская сторона напомнила, что все сроки истекли ещё 9 ноября, а вакцина жизненно необходима жителям левого берега Днестра. Но Молдова упорно молчит.
В понедельник, 15 ноября, состоялось заседание Оперативного штаба при Президенте ПМР по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции, на котором было решено привлечь к решению проблемы участников переговорного формата «5+2» (ОБСЕ, РФ и Украина – посредники, США и Евросоюз – наблюдатели). Особо было подчёркнуто – каждый день задержки имеет значение: «в случае умышленного затягивания молдавской стороной оформления разрешительных документов есть риск истечения срока хранения препарата, который выделен Приднестровью в качестве гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса», отмечается в сообщении.
Блокада Молдавией российской вакцины происходит на фоне попыток Кишинёва договориться с Москвой о поставках российской вакцины для своих граждан. Переговоры были начаты ещё в конце октября. По словам министра здравоохранения Аллы Немеренко, в стране большой запрос именно на российскую вакцину, население больше всего доверяет «Спутнику».
«Нас не интересует политический аспект, и мы надеемся достичь подписания этого контракта как можно скорее»,
– заявила глава Минздрава Молдовы.
Соб. корр. ФСК

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