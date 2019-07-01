Кишинёв не готов решать проблем Приднестровья – ждут «геополитической возможности»

Политический кризис в Молдове остановил процесс по урегулированию проблем Приднестровья. Больше года не было встреч в формате «5+2» (Молдова и Приднестровье – как стороны конфликта, ОБСЕ – как посредник, Россия и Украина – гаранты и посредники, США и Евросоюз – наблюдатели). А последняя встреча в формате «1+1» (представители Тирасполя и Кишинёва) состоялась в октябре 2018 года.

И, если в начале прошлого года было решено достаточно много вопросов, а стороны в срок выполняли все взятые на себя обязательства, то с осени проблемы Приднестровья для Кишинёва ушли даже не на второй план – со своими бы проблемами разобраться.

«Сегодня мы видим, что всё позитивное движение застопорилось. Не решается важный для Приднестровья вопрос о прекращении молдавской стороной политически мотивированных уголовных дел. Нет движения в вопросе импорта медицинских препаратов и медицинского оборудования в Приднестровье. Возникают новые проблемы. Например, в почтовом сообщении. Потому что срок действия соответствующего соглашения между почтовыми службами Приднестровья и Молдовы истёк в декабре прошлого года, и вот уже полгода идёт работа над новым соглашением, а страдают простые люди, которые лишены возможности вовремя получать корреспонденцию, начиная от писем от родных и близких и заканчивая оплаченными, заметьте, подписными изданиями. Поэтому складывается ощущение, что процесс нормализации отношений между Тирасполем и Кишинёвом идёт по принципу «шаг вперёд – два шага назад», – рассказал представитель России в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Сергей Губарев в интервью ТАСС.

Он вспоминает, сколько радости было, когда удалось договориться с Кишинёвом о выдаче приднестровским водителям нейтральных номеров для того, чтобы они могли выезжать за границы Приднестровья. Но вскоре оказалось, что для получения такого номера необходимы молдавские водительские права, а права выдадут только обладателю молдавского паспорта. Круг замкнулся.

Впрочем, Губарев не теряет оптимизма и надеется, что в самое ближайшее время возобновятся поездки в регион делегаций посредников и наблюдателей. И даже назвал дату – 12 июля, когда наблюдатели и посредники планируют встретиться с президентом Молдовы Игорем Додоном, с премьер-министром Майей Санду и с переговорщиком от Кишинёва Василием Шовой, а в Тирасполе – с президентом ПМР Вадимом Красносельским и главой МИД ПМР Виталием Игнатьевым. По его словам, эти встречи могут подтолкнуть стороны к более активному решению накопившихся проблем. В самом Тирасполе не раз напоминали, что они готовы в любой момент сесть за стол переговоров.

Однако президент Молдовы Игорь Додон настроен не так оптимистично, он считает, что в ближайшие год – полтора вопросы приднестровского урегулирования не будут рассматриваться властями Молдовы. По его мнению, для решения проблемы Приднестровья «необходим консенсус внутри страны и на международном уровне».

«Понятно, что внутренний консенсус без внешнего консенсуса не приведёт к решению приднестровской проблемы. Мы должны сначала внутри страны, в правительстве, парламенте и президентуре посмотреть, как решить эту проблему, а затем убедить внешних партнёров», - рассказал президент в эфире передачи «Puterea a patra» молдавского телеканала N4. Пока же могут решаться только вопросы, связанные со школами, телефонной связью, регистрационными номерами и ничего более.

Новый премьер-министр Майя Санду также считает, что для решения проблемы Приднестровья пока не наступило благоприятное время, необходимо подождать, когда «появится геополитическая возможность». А пока время не наступило, её правительство «будет продвигать проекты по сближению граждан с обоих берегов Днестра», – пообещала Санду в эфире радиостанции Radio România.

Но в Приднестровье и не ждут кардинальных политических шагов от новой власти, речь идёт о вопросах, для решения которых совершенно не нужно ждать «геополитической возможности» или «внешнего консенсуса»: почта, медикаменты, телефонная связь, автомобильные номера и так далее. Всё это вполне по силам решать на внутреннем уровне, гуманитарная составляющая – самая важная в процессе урегулирования любого конфликта, и здесь не требуется ждать реакции из Москвы, Вашингтона и Брюсселя.