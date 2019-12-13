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Кишинёв настаивает на гибкости МВФ

13 декабря 2019, 18:09  •  27 • Украина
Не всё гладко в отношениях между Кишинёвом и Международным валютным фондом – существует как минимум два разногласия, из-за которых сотрудничество может быть приостановлено. Речь идёт об условиях, которые МВФ выдвинул Молдове: повысить внутренние тарифы на газ и сократить инвестиции правительства в инфраструктуру.
«Правительство продолжит сотрудничество со всеми, но только там, где есть интересы Республики Молдова. Там, где мы найдём интересы страны, мы продолжим обсуждение, но не будем принимать условия, которые неблагоприятны и ставят дополнительную нагрузку на социальную сферу, что означает увеличение тарифов, налогов и т. д. Это табу», – заявил Ион Кику в эфире передачи Moldova în direct на телеканале Moldova 1.
По его словам, предыдущее правительство согласовало с МВФ повышение внутренних тарифов на газ, которое должно было вступить в силу ещё 31 октября 2019 года.
«Мы сказали, что не можем с этим согласиться, хотя бы исходя из того, что с 1 января 2020 года Молдова будет покупать газ на 65 долларов дешевле, чем в 2019 году. Это был один из рисков сотрудничества с МВФ, но международная структура проявляет гибкость по этому вопросу», – заверил премьер.
А вот по отношению к планам молдавского правительства инвестировать средства в реконструкцию дорог МВФ не желает проявить такую же «гибкость».
«Правительство будет вкладывать значительные средства в инфраструктуру, особенно в дороги. И нам нужна координация, их согласие на эти инвестиции, которые считаются бюджетным дефицитом, потому что суммы получены из кредита. Однако, по сути, эти финансы не являются бюджетным дефицитом, это инвестиции государства в инфраструктуру, которые обязательно будут иметь положительный эффект: развитие экономики и привлечение частных инвестиций», – пояснил глава правительства.
По его мнению, Молдове удастся найти общий язык с руководством МВФ и не только довести до конца действующую программу, но и начать весной будущего года следующую. Однако это будет возможно только на условиях, «учитывающих интерес Молдавии в экономической и социальной сферах».
«Это твёрдая позиция правительства. Нас никто не может заставить выполнять условия, если они не в интересах страны», – заявил премьер-министр. В противном же случае правительство будет настаивать на перерыве в отношениях с Фондом.
В 2019 году инвестиции в ремонт молдавских дорог составляли 4 миллиарда лей, в следующем году новое правительство решило увеличить эту сумму до 6 миллиардов, что и вызвало большие вопросы в МВФ – в Фонде считают, что без ремонта дорог можно обойтись.
Осталось добавить, что на днях Кишинёв подписал в рамках союза ГУАМ соглашения о развитии транспортных коридоров, но с тем состоянием дорог, которое существует на сегодняшний день в Молдове, коридоры эти могут развиваться только на бумаге.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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