Кишинёв использует эпидемию для «усмирения» Тирасполя

«Стремление вернуть Приднестровье для Молдовы важнее, чем реальные приднестровцы»

В Тирасполе решили пойти на дальнейшее ужесточение карантинных мер – президент ПМР Вадим Красносельский подписал указ «Об ограничении передвижения граждан по территории региона в период чрезвычайного положения».

Теперь граждане ПМР обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства, а не в каком-то другом месте.

«Выходить из дома можно только в исключительных случаях, в том числе к ближайшей торговой точке за продуктами питания, медико-фармацевтической продукцией, для оказания помощи лицам, нуждающимся в постороннем уходе, а также к месту работы при наличии документов, подтверждающих необходимость нахождения данного сотрудника на рабочем месте в условиях чрезвычайного положения. При выходе из дома необходимо иметь при себе и предъявлять по требованию должностных лиц правомочных органов документы, удостоверяющие личность и содержащие информацию о регистрации по месту жительства»,

– говорится в указе.

Кроме того, «в условиях введённого режима чрезвычайного положения, прямое управление системой здравоохранения в целом осуществляет президент».

Вместе с указом президента депутаты на чрезвычайном заседании сессии парламента приняли решение продлить действие режима чрезвычайного положения до 1 мая.

Напомним, действующий режим ЧП введён с 17 марта по 5 апреля.

На заседании Оперативного штаба было решено развернуть в Приднестровье собственную лабораторию для анализов и исследований тестов на наличие коронавируса. В настоящее время все анализы из ПМР отправляются в лаборатории Кишинёва, где с ответами не спешат и порой результаты анализов приходится ждать несколько дней, теряя время для лечения.

Заместитель министра здравоохранения ПМР Кристина Албул сообщила 2 апреля, что в Республику доставлено 850 упаковок противовирусного препарата, рекомендованного ВОЗ для лечения коронавирусной инфекции. По её словам, этого хватит для лечения 3 – 4 тысяч человек, и будет достаточно по прогнозам приднестровских медиков. Кроме того, в Минздраве разработан план по развёртыванию госпиталей на территории Приднестровья.

«На данный момент, согласно пессимистичному прогнозу республике может понадобиться порядка 2300 коек для размещения больных различной степени тяжести»,

– рассказала Албул. По состоянию на сегодняшний день требуется резерв – дополнительно 1360 коек.

На правом берегу Днестра сразу же откликнулись на это сообщение Минздрава ПМР и заботливо предложили привозить всех заражённых коронавирусом в Кишинёв, где их и будут лечить.

«Мы намерены применять единый подход ко всем пациентам, чтобы люди в тяжёлом состоянии были переведены в специализированные учреждения в Кишинёве – Республиканскую клиническую больницу и Больницу скорой медицинской помощи»,

– заявила министр здравоохранения Молдовы Виорика Думбрэвяну на брифинге в четверг. Она уже потребовала от ВОЗ «провести мониторинг условий лечения пациентов с COVID-19 в Приднестровье», поскольку в Молдове переживают, что жители левого берега Днестра не получают должного лечения.

Однако такая «забота» не мешает Кишинёву продолжать блокировать медицинские грузы на молдавской границе, не пропуская их в Приднестровье. Предыдущие машины с медикаментами прождали на границе 8 дней, прежде чем их пропустили. В настоящее время на границе вновь стоят четыре машины с лекарствами и груз с компьютерной техникой, предназначенной для полного охвата всех учеников ПМР дистанционным обучением.

«Эта ситуация наглядно демонстрирует приоритеты молдавских властей. Стремление затянуть Приднестровье в свои «общие пространства» для Кишинёва важнее, чем реальные приднестровцы и их жизни. Даже на период эпидемии, когда все страны отбросили разногласия и объединились против общей угрозы, Молдавия не ослабляет хватку»,

– уверен приднестровский политолог Сергей Сафронов.

Молдова настояла на том, чтобы вся медицинская помощь для Приднестровья от Российской Федерации шла через Кишинёв. Как результат – в Кишинёве решили, что они могут распоряжаться этой помощью сами по своему усмотрению.

«Речь идёт о медицинском оборудовании и тех же тестах на коронавирус. Они переданы Россией для приднестровцев. Но по настоянию Молдавии всё делается через Кишинёв. И там же остаётся. А в это время Молдавия блокирует доступ в Приднестровье лекарств – в основном, кстати, российского производства. Именно это и не устраивает Молдавию, где есть своя фармацевтическая мафия, лоббирующая интересы западных производителей лекарств»,

– считает Сафронов.

Но с высоких трибун продолжают звучать слова о том, как Кишинёв переживает за «своих братьев – приднестровцев»…

На 2 апреля в ПМР подтверждён 31 случай заражения коронавирусом, два человека умерли.