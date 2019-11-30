Кишинёв готов на компромисс в переговорах с Приднестровьем

В Молдавии заявили о готовности продолжить переговоры по Приднестровью и подписать компромиссную формулу протокола, предложенную ОБСЕ.

В Братиславе на 5 – 6 декабря намечено проведение заседания Совета министров ОБСЕ. Уже известно, что в повестке дня одной из главных тем будет проблема региональных конфликтов, в том числе в Приднестровье. В заседании примет участие вице-премьер Молдовы по реинтеграции Александр Фленкя, который заявил об этом на брифинге 28 ноября.

«Традиционно на заседаниях Совета министров обсуждаются и предлагаются к одобрению тематические и региональные декларации, в том числе декларация о процессе переговоров по приднестровской проблеме. У нас есть задолженность по переговорам»,

– признал Фленкя.

Он напомнил, что Тирасполь и Кишинёв не смогли подписать протокол Братиславской встречи, поскольку сторонам не удалось договориться о приоритетах. Однако уже тогда Франко Фраттини – исполняющий обязанности председателя ОБСЕ по приднестровской проблеме – предложил компромиссный вариант протокола. Фленкя заявил, что молдавская сторона сегодня готова подписать этот вариант от ОБСЕ. И было бы хорошо подписать этот документ до того, как в Братиславе соберутся главы МИД стран ОБСЕ, впрочем, добавил Фленкя, это можно сделать и после.

«Мы чётко объявили о четырёх своих приоритетах: свобода передвижения в зоне безопасности, права человека, обеспечение деятельности школ с преподаванием на румынском языке, содействие торговле между двумя берегами и противодействие контрабанде. На Баварской конференции и последующих дискуссиях Тирасполь настаивал на иных приоритетах, которые мы готовы обсуждать. Компромиссная формула позволяет обеим сторонам сохранить возможность для манёвра, чтобы согласиться в будущем, в течение трёх-четырёх месяцев, с новым согласованным списком приоритетов в социальной, экономической и гуманитарной сферах»,

– пояснил вице-премьер.

Остаётся только добавить, что Тирасполь готов был подписать компромиссный вариант протокола от ОБСЕ сразу же, ещё в октябре. Однако молдавская сторона тогда ни в какую не соглашалась.

«Приднестровье было готово к подписанию варианта, предложенного ОБСЕ. В течение двух дней шли сложнейшие дискуссии, потому что молдавские коллеги выдвинули предложение, которое вообще не имеет отношения к темам, которые месяц назад обсуждались в Братиславе. Налицо попытка заблокировать динамику»,

– прокомментировал итоги Баварской встречи, которая состоялась в ноябре, глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.