Кишинёв добавляет Тирасполю проблем

Глава МИД ПМР: «Ситуация с блокировкой банковских счетов наглядно демонстрирует возвращение неадекватного подхода в отношениях с Приднестровьем»

11 сентября состоялась встреча министра иностранных дел Приднестровской республики Виталия Игнатьева с вице-премьером по реинтеграции Молдовы Василием Шовой для обсуждения предстоящего заседания молдавско-российской межправительственной комиссии, в которой примет участие и делегация ПМР. Однако встреча эта лишь повысила градус напряжённости между сторонами.

Виталий Игнатьев предложил на рассмотрение молдавской стороны пакет предложений, состоящий из одиннадцати пунктов, первым из которых стоял вопрос «закрытия счетов приднестровских предприятий банками Молдовы» как один из самых острых вопросов для предприятий Приднестровья, требующий немедленного решения.

Тем не менее Василий Шова даже отказался говорить на эту тему, сославшись на нежелание «политизировать этот вопрос».

«Примечательно, что господин Шова, говоря о том, что не намерен политизировать вопрос банков, в то же время сам обозначил политические требования, заявив, что эта проблема возникла неслучайно и впереди Приднестровью необходимо ожидать ещё целый ряд проблем», – прокомментировал итоги встречи журналистам глава МИД Приднестровья.

По мнению дипломата, эта ситуация с блокировкой банковских счетов «наглядно демонстрирует возвращение неадекватного подхода в отношениях с Приднестровьем».

В то же время эта ситуация «чревата крайне негативными последствиями экономического и гуманитарного характера», отметил Игнатьев и добавил, что попытался объяснить молдавской стороне последствия, которые могут «отразиться на всех уровнях диалога с Кишинёвом».

Глава МИД ПМР подчеркнул, что без участия международных посредников, похоже, вопрос решить не получится, что лишний раз говорит о том, что конфликт этот международный, несмотря на то что молдавская сторона всячески пытается представить конфликт внутренним делом Молдавии.

«Если Кишинёв не желает эти вопросы обсуждать или препятствует работе в этом направлении, теряется смысл участия в данном механизме. Нам нужен результат. Молдова же, наоборот, нивелирует все механизмы решения, пытается заместить текущую повестку, в которой множество невыполненных домашних заданий, новыми проблемами, набрасывает эти проблемы. И вот одна из актуальных тем – банковские счета, которыми мы сейчас занимаемся», – пояснил министр.

С главой МИД согласен и председатель правительства ПМР Александр Мартынов, который уверен: закрытие счетов – это «политическое решение, спущенное сверху, и является элементом финансовой и экономической блокады Приднестровья».

«Это не просто ущерб для отдельных предприятий, проблема гораздо шире. Приднестровские предприятия, которым закрыли счета, являются крупными налогоплательщиками нашей республики, это те предприятия, которые снабжают Приднестровье валютой, импортируют в страну товары первой необходимости. Именно в адрес этих и ряда других происходит блокировка счетов со стороны банковской системы Молдовы», – рассказал премьер-министр на встрече с жителями Рыбницы и Рыбницкого района.

Ну а поскольку без международного участия решать вопросы с молдавской стороной не получается, то следующая встреча Игнатьева и Шовы состоится в офисе ОБСЕ в Тирасполе.