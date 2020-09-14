Кишинёв блокирует работу Миротворческих сил в Зоне безопасности

Молдавская делегация сорвала заседание Объединённой контрольной комиссии

Первое после летних каникул заседание Объединённой контрольной комиссии (ОКК), которая отслеживает ситуацию в Зоне безопасности в Приднестровье, оказалось сорванным.

На заседании предстояло рассмотреть ситуацию в Зоне безопасности за последние шесть недель, во время которых не проводились встречи ОКК, а также ряд других вопросов. Однако стороны не смогли утвердить даже повестку дня заседания.

Молдавская делегация обвиняет представителей Приднестровья в том, что они заблокировали включение в повестку дня вопроса о дополнительных блокпостах. В то время как Миссия ОБСЕ в Молдове, которая во время летних каникул вела наблюдение за тем, что происходит в Зоне безопасности, уведомила Кишинёв о наличии 12 дополнительных блокпостов, выставленных Тирасполем.

Напомним, эти дополнительные посты, которые в Тирасполе называют «карантинными», были выставлены силами ПМР в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в Молдавии и президент Приднестровья Вадим Красносельский не раз пояснял, что посты эти временные и будут убраны после нормализации эпидемиологической ситуации в соседней стране. То есть, тема размещения 12 блокпостов в Зоне безопасности обсуждалась не раз и не два на всех уровнях. Однако молдавская делегация в ОКК решила вновь вынести эту «проблему» на заседание и сделать её основной повесткой дня.

«Делегация Республики Молдова в ОКК будет продолжать неустанно продвигать поиск решений, которые разоблачат злоупотребления приднестровскими структурами по установке барьеров для свободного передвижения и определят их устранение, доведя ситуацию в Зоне безопасности в соответствии с Молдавско-российским соглашением от 21 июля 1992 года»,

– сообщает Бюро по реинтеграции.

Однако приднестровская делегация в ОКК обвиняет во всём молдавскую сторону.

Сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков пояснил журналистам, что «с 12 марта 2020 года молдавская сторона в одностороннем порядке отказывается подписывать доклады Объединённого военного командования (ОВК) об обстановке в Зоне безопасности».

«Если доклады ОВК не подписаны, они не включаются в повестку дня заседания ОКК. Основное предназначение Объединённой контрольной комиссии – оценивать обстановку в Зоне безопасности еженедельно. Если мы не можем оценить ситуацию за полгода – 24 доклада – по инициативе одной из сторон, это накладывает определённый отпечаток на деятельность самой миротворческой операции»,

– цитирует Олега Белякова информационное агентство «Новости Приднестровья».

По его мнению, работу ОКК нельзя сводить только лишь к рассмотрению правомерности установки «карантинных» постов, тем более что президент ПМР дал чёткий ответ на этот вопрос, не подразумевающий дальнейшее его обсуждение. К тому же, напомнил сопредседатель ОКК, установка блокпостов не входит в сферу ответственности ОКК, которой следует заниматься своей работой.

«Однако самые главные функции миротворческой операции на сегодняшний день не выполняются. Я полностью возлагаю ответственность за срыв сегодняшнего заседания на молдавскую сторону»,

– сделал вывод Олег Беляков.