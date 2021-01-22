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Кишинев предупредили о последствиях отказа от русского языка

22 января 2021, 18:35  •  144 • Политика
Игорь Додон. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Партия Додона продолжит борьбу за права нацменьшинств
Вчерашнее решение Конституционного суда Молдавии, лишившего русский язык статуса межгосударственного общения, будет иметь серьезные последствия. Об этом заявил лидер Партии социалистов, экс-президент Республики Игорь Додон в своем видеообращении, опубликованном на "Фейсбук".
"Мы уже разработали и сегодня зарегистрируем новый законопроект, который будет поставлен на голосование на первом заседании парламента... Мы будем настаивать, чтобы этот закон приняли. И я уверен, что мы найдем возможность, чтобы за него в парламенте проголосовали", – отметил политик.
Додон не исключил, что на следующей неделе по всей стране и в Кишиневе могут пройти массовые акции протеста в защиту русского языка.
Он добавил, что открытие первой сессии парламента намечено на 4-5 февраля.
Высшая судебная инстанция Молдавии, лишившая накануне русский статуса языка межнационального общения, пошла навстречу запросу депутатов правых партий. Таким образом они опротестовали закон, принятый парламентом 16 декабря 2020 г. по инициативе Партии социалистов, напоминает телеканал "МИР 24". Додон успел утвердить документ перед тем, как покинуть пост президента.
Сегодня в знак протеста против вчерашнего решения с КС свой спич политик начал на русском языке.

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