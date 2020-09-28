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Киселёв подловил Навального на вранье об отравлении "Новичком"
28 сентября 2020, 22:05 • 123 • Политика
Дмитрий Киселёв переночевал в томском номере Навального и выжил. "И про "что-то не то", и про "отключку" от Навального опять оказалось фейком. Слабо. Жив и здоров, счастливо сижу с женой и детьми", - ответил ему телеведущий.
Телеведущий Дмитрий Киселёв переночевал в номере гостиницы Xander в Томске, где останавливался оппозиционер Алексей Навальный незадолго до того, как ему стало плохо на борту самолёта. В ответ "борец с режимом" посоветовал журналисту заехать в аптеку за атропином.
Также телеведущий призвал оппозиционера сдать анализы международному консилиуму врачей с участием и российских медиков.
Напомним, что Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт с оппозиционером был срочно посажен в Омске, где "борцу с режимом" была оказана неотложная помощь. Вскоре после этого с разрешения Кремля Навального перевезли в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Затем немецкая сторона заявила, что оппозиционер был отравлен "Новичком". Однако в отличие от инцидента в Солсбери, никто кроме Навального отравления не получил, да и пришёл в себя оппозиционер довольно быстро для человека, получившего дозу боевого отравляющего вещества.
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