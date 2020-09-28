Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не знаю, как он извиняться будет": Грозные "предупреждения"...
Погибшим украинским курсантам перед полётом предлагали «бомбить Воронеж»
"План провалился": Западные лидеры пытаются спустить дело Навального н...
Допа и Гепа уводят Харьков
Главная / Политика

Киселёв подловил Навального на вранье об отравлении "Новичком"

28 сентября 2020, 22:05  •  123 • Политика
Дмитрий Киселёв переночевал в томском номере Навального и выжил. "И про "что-то не то", и про "отключку" от Навального опять оказалось фейком. Слабо. Жив и здоров, счастливо сижу с женой и детьми", - ответил ему телеведущий.
Телеведущий Дмитрий Киселёв переночевал в номере гостиницы Xander в Томске, где останавливался оппозиционер Алексей Навальный незадолго до того, как ему стало плохо на борту самолёта. В ответ "борец с режимом" посоветовал журналисту заехать в аптеку за атропином.
"От момента "что-то не то" до отключки у него будет примерно 15 минут", - написал Навальный в Twitter.
"И про "что-то не то", и про "отключку" от Навального опять оказалось фейком. Слабо. Жив и здоров, счастливо сижу с женой и детьми после ночи в № 239 томского отеля Xander", - ответил Киселёв в своём Telegram-канале.
Также телеведущий призвал оппозиционера сдать анализы международному консилиуму врачей с участием и российских медиков.
Напомним, что Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт с оппозиционером был срочно посажен в Омске, где "борцу с режимом" была оказана неотложная помощь. Вскоре после этого с разрешения Кремля Навального перевезли в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Затем немецкая сторона заявила, что оппозиционер был отравлен "Новичком". Однако в отличие от инцидента в Солсбери, никто кроме Навального отравления не получил, да и пришёл в себя оппозиционер довольно быстро для человека, получившего дозу боевого отравляющего вещества.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



123
Источник
Похожие новости
28 сентября 2020, 07:25
России повезло, что Макрон "слил" разговор с Путиным о Навальном: Политолог объяснил, кто выиграет
28 сентября 2020, 03:45
Источник "от Зеленского" слил условие по "Минску": Обменять Донбасс на воду для Крыма
28 сентября 2020, 00:05
Белорусские оппозиционеры готовы создать МИД за рубежом. От России они ждут гарантий
28 сентября 2020, 12:55
"Вот нам и доказательство": Политолог объяснил тайный визит Меркель к "отравленному" Навальному
28 сентября 2020, 14:45
Голландец назвал неудобную версию крушения MH17: Украина открыла огонь после удара по истребителям
28 сентября 2020, 16:35
"И знаете что, милочка?!": Встреча Меркель и Навального обернулась спичем о "послании Верховному"
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 сентября 2020, 07:25
России повезло, что Макрон "слил" разговор с Путиным о Навальном: Политолог...
28 сентября 2020, 16:35
Американец испугался и не смог повторить трюк Су-30СМ: Провал ВВС США сняли на видео
28 сентября 2020, 03:45
Источник "от Зеленского" слил условие по "Минску": Обменять Донба...
28 сентября 2020, 00:05
Белорусские оппозиционеры готовы создать МИД за рубежом. От России они ждут гарантий
28 сентября 2020, 12:55
"Вот нам и доказательство": Политолог объяснил тайный визит Меркель к "...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 сентября 2020, 04:45
Экс-министр в прямом эфире разоблачил уничтожающих за "конвертик" Украину. Ругани не сдержал
26 сентября 2020, 04:05
"План провалился": Западные лидеры пытаются спустить дело Навального на тормозах - Лурье
24 сентября 2020, 04:25
"Британия с оркестром и салютом кричала "Мы, мы, мы!": У Навального "раскрыли" отравителя Скрипаля
24 сентября 2020, 14:30
«Украина разваливается без помощи Путина» – Гордон
24 сентября 2020, 02:35
Гибель американских военных и авария на АЭС: на сайте украинской полиции появились странные новости
21 сентября 2020, 23:15
"Ковбои даже товары для ширпотреба произвести не могут!": Болгары оценили слова Путина
23 сентября 2020, 01:50
Макрон замахнулся на суверенитет РФ: "Франция не потерпит применения химоружия в России"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.