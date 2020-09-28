Киселёв подловил Навального на вранье об отравлении "Новичком"

Телеведущий Дмитрий Киселёв переночевал в номере гостиницы Xander в Томске, где останавливался оппозиционер Алексей Навальный незадолго до того, как ему стало плохо на борту самолёта. В ответ "борец с режимом" посоветовал журналисту заехать в аптеку за атропином.

"От момента "что-то не то" до отключки у него будет примерно 15 минут", - написал Навальный в Twitter. "И про "что-то не то", и про "отключку" от Навального опять оказалось фейком. Слабо. Жив и здоров, счастливо сижу с женой и детьми после ночи в № 239 томского отеля Xander", - ответил Киселёв в своём Telegram-канале.

Также телеведущий призвал оппозиционера сдать анализы международному консилиуму врачей с участием и российских медиков.

Напомним, что Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт с оппозиционером был срочно посажен в Омске, где "борцу с режимом" была оказана неотложная помощь. Вскоре после этого с разрешения Кремля Навального перевезли в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Затем немецкая сторона заявила, что оппозиционер был отравлен "Новичком". Однако в отличие от инцидента в Солсбери, никто кроме Навального отравления не получил, да и пришёл в себя оппозиционер довольно быстро для человека, получившего дозу боевого отравляющего вещества.