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Киселёв назвал мародёрством ограбление квартиры Вышинского в Киеве
03 июня 2018, 21:09 • 20 • Украина
Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв назвал ограбление квартиры главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского типичным мародёрством.
РИА Новости
«Это типичное бесстыдное мародёрство, иначе это не назовешь», — цитирует РИА Новости Киселёва.
Ранее адвокат сообщил об ограблении в киевской квартире Вышинского. Эту ситуацию также прокомментировала супруга арестованного журналиста.
1 июня апелляционный суд Херсонской области отклонил апелляцию на арест Вышинского.
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