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Киселёв назвал дикостью ситуацию с журналистом Кириллом Вышинским
18 мая 2018, 18:24 • 10 • Украина
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв прокомментировал ситуацию с задержанием на Украине сотрудника РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
AFP © Genya Savilov
«Выдвигают абсурдные обвинения, а потом просто-напросто его уничтожают. Потому что сейчас то, что происходит с Кириллом, — это уничтожение человека. Ему вменили государственную измену, ему грозят 15-летним сроком, конфискацией имущества и так далее... Он профессиональный журналист, никогда не был замечен в экстремизме, он всегда работал очень взвешенно, тонко, изысканно», — заявил Киселёв.
По его словам, то, что сейчас происходит с Вышинским, — это «дикость, абсурд, пещерная расправа».
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудит с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию с задержанием в Киеве сотрудника РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
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