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Киселев: Путин готовит преемника

23 октября 2019, 18:54  •  72 • В России

Полномочия Владимира Путина истекут в 2024 году. По действующей сегодня Конституции, один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков подряд. Но кто тогда может стать следующим президентом? Об этом во время выступления перед студентами МГУ поразмышлял ведущий программы «Вести недели» и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Корреспондент "Комсомолки" позвонил телеведущему после этого.

- Сам Путин говорил, что думает с утра и до вечера, - пояснил «КП» Дмитрий Киселев. - Здесь нет ничего неожиданного. И тем более он один раз уже это сделал. Он подготовил преемника. Им стал Дмитрий Медведев, мы это помним. Никаких неожиданностей нет. Дмитрий Анатольевич прошел горнило выборов и получил народный мандат. Сейчас логично Путину сделать тоже самое. Он это неоднократно говорил. Для Путина было бы безответственно не оставить преемника. Потом это нормальная международная практика. Обама готовил себе преемницу Хиллари. Другое дело, что ее не избрали. Тоже самое может быть и в России. Оланд подготовил себе преемника Макрона. Его избрали. Си Цзиньпин — тоже преемник. Меркель готовит себе преемника.

- А у нас кто преемником может стать? - уточнил корреспондент «КП».

- У нас широкий выбор. У нас все хотят стать президентом. Вопрос — за кого проголосуют. Например, Собчак набрала всего полтора процента, - пояснил телеведущий, имея ввиду что «порулить страной желающих достаточно". И добавил: - Это вопрос президента: кого он сочтет своим преемником.

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